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Общество

Явка избирателей в Нижегородской области на 15:00 составила 48,8%

16 марта 2024 17:02  [94] Общество

Общая явка избирателей в Нижегородской области, включая ДЭГ, на 15:00 составила 48,8% . По данным избиркома Нижегородской области в голосовании приняли участие 1 214 171 человек.

Явка избирателей без учета ДЭГ по состоянию на 15.00 16 марта составила 44,4% . Это 975 046 избирателей.

Из 288 371 избирателя, которые были включены в список голосующих с помощью ДЭГ, явка на участки составила 82,92% . Дистанционно проголосовало 239 125 человек.

Самая большая активность избирателей на 15.00 отмечена в г.о.г. Саров - 75,32 %, Вадском муниципальном округе — 68,08% , Ардатовском муниципальном округе — 66,84%.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.

Кроме того, нижегородским избирателям, которые подали заявление на участие в ДЭГ, доступен специальный портал для голосования В список избирателей для голосования с помощью ДЭГ включен 288, 371 избиратель региона.

Ранее сообщалось, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства. Он посетил один из избирательных участков Нижнего Новгорода.

Также свои голоса на выборах президента России отдали губернатор Глеб Никитин, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области  Евгений Люлин и Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

 

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