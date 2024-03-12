Митрополит Георгий проголосовал на выборах президента РФ Общество

Фото: Нижегородская епархия

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Как сообщает пресс-служба Нижегородской епархии, владыка проголосовал на избирательном участке, который расположен в здании гимназии №2 Нижнего Новгорода.

Как отметил Высокопреосвященство, дни выборов очень важны для общества и страны в целом.

“Потому что мы избираем главу государства. Я думаю, что очень важно прийти на выборы в эти дни, потому что голос каждого — это своего рода вклад в будущее нашей страны, то, какой мы хотим ее видеть. Бог всем нам в помощь!» - сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Напомним, выборы на пост главы государства в России будут проходить в течение трех дней, с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что супруги Ремо и Биргит Кирш впервые приняли участие в выборах президента России

Также свой голос на выборах 2024 15 марта отдали глава Дзержинска Иван Носков, депутаты Госдумы Юрий Станкевич Евгений Лебедев, председатель ЗСНО Евгений Люлин и полпред президента в ПФО Игорь Комаров.