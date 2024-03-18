Элла Памфилова: Явка на выборах президента России оказалась рекордной Общество

Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составила 77,44%. Глава ЦИК Элла Памфилова во время брифинга заявила, что это рекордный результат.

"Явка рекордная, беспрецедентная. В истории новой России это впервые. [...] За много лет впервые наши граждане вот так почувствовали гордость за то, что мы все вместе можем отстоять страну. Путём проведения демократичных, свободных, прозрачных, открытых, и особо отмечу – прямых выборов", — цитирует слова руководителя Центризбиркома телеканал "360".

Всего на выборах проголосовали 87 113 127 избирателей. При этом более 2 млн человек сделали свой выбор досрочно, а 4,4 млн избирателей участвовали в ДЭГ.

Согласно информации, итоги выборов в России официально подведут 21 марта. Сейчас в систему "ГАС Выборы" уже вывели 99,94% протоколов. В целом по стране Владимир Путин набрал 87,3% голосов избирателей.

Напомним, что процент явки на выборах президента РФ по Нижегородской области превысил общероссийские показатели и составил 81,64.