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Происшествия

Жительницу Шахуньи задержали за незаконное хранении наркотиков

19 марта 2024 09:17  [80] Происшествия

25-летняя жительница Шахуньи задержана за незаконное хранение наркотиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, во время оперативно-розыскных мероприятий у женщины полицейские обнаружили и изъяли пакетик с порошкообразным веществом белого цвета.

Проведенная экспертиза показала, что содержимое пакета является синтетическим наркотическим средством – производным N-метилэфедрона массой 0,789 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

По признанию женщины, наркотическое средство она приобрела для личного потребления. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что с 18 по 29 марта 2024 года в регионе проходит первый этап антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".  В этот период любой гражданин сможет сообщить об известных фактах незаконного оборота наркотиков по телефону 8 (831) 268-23-32.

Ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков изъяли в Семеновском округе.

 

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Теги:
Наркотики
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