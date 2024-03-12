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Общество

Первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" стартует в Нижнем Новгороде 18 марта

13 марта 2024 18:06  [49] Общество

В период с 18 по 29 марта на территории Нижнего Новгорода пройдет первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Об этом рассказали в департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода.

Как отметили в департаменте, акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор  и  проверку  значимой  информации, оказание квалифицированной  помощи и консультаций по вопросам  лечения  и реабилитации наркозависимых лиц.

В случае поступления сообщений о фактах незаконного оборота наркотиков, необходимо сообщить на "телефон доверия" ГУ МВД России по Нижегородской области: 268-23-32.

Также в администрации Нижнего Новгорода организована работа горячей линии "Сообщи, где торгуют смертью" по номеру: 8-910-790-39-06. Время работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00; пятница - с 9.00 до 16.00. Также информацию можно  оставить на сайте: НижнийНовгород.РФ – "Город" –"Безопасность населения" – "Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту".

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Теги:
Наркотики
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