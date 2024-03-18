Почти 150 километров трамвайных путей обновят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству ЗС НО обсудил этапы выполнения проекта модернизации инфраструктуры городского электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В марте этого в Сормовском и Канавинском районах запущены трамваи по маршрутам №6 и №7. Ожидается, что сормовско-канавинская трамвайная линия заработает в полную силу до конца лета.

По имеющейся информации, в этом году планируется проложить 37 км трамвайных путей. Обновление инфраструктуры приведет к увеличению средней скорости трамвая почти в два раза, благодаря чему к 2028 году пассажиропоток также удвоится - до 48,9 млн пассажиров в год.

Особое внимание парламентарии уделили организации ремонта трамвайных путей в нагорной части. Отмечена необходимость организовать процесс по замене трамвайных путей без создания помех движению на центральных городских улицах.

По итогам совещания приняли решение создать рабочую группу, которая будет курировать вопросы, которые в том числе касаются возможного изменения схемы движения в центре Нижнего Новгорода.

Также был поднят вопрос о запуске движения электробусов. Планируется в следующем году нарастить пассажиропоток до 2 млн человек. Это станет возможным, в том числе, за счёт продления маршрутов в развивающиеся районы Нижнего Новгорода, включая поселки Ольгино, Новинки и ряд жилых комплексов. Напомним, первые электробусы на дорогах Нижнего Новгорода появились в феврале.

Ранее сообщалось, что движение трамваев в Сормове возобновили 13 марта.

Также сообщалось, что трамвайные пути на перекрестке улиц Нартова и Бекетова начали менять 20 марта