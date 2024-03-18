Выработка нижегородской транспортной компании вырастет на 16% благодаря нацпроекту Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предварительные итоги интеграции инструментов национального проекта "Производительность труда" на предприятии подвели специалисты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО ТК "Агат-Логистик".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, компания занимается перевозками легковых, коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов. В настоящее время парк предприятия насчитывает 470 автовозов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в пробном режиме на предприятии было выбрано улучшение процесса доставки автомобилей. Доля этого направления в выручке компании составляет около 85%.

Эксперты РЦК провели исследование процессов на предприятии и выявили 13 "узких мест". По каждому пункту были предложены решения и разработан план мероприятий. Воплощение этих изменений поможет к моменту завершения проекта увеличить выработку на 16% и на 10% ускорить работу. Кроме того, специалисты РЦК провели обучение по бережливым технологиям для 16 сотрудников компании, а также подготовили внутреннего тренера.

Узнать подробнее об участии в нацпроекте "Производительность труда" можно в центре Мой бизнес или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

Ранее сообщалось, что к нацпроекту "Производительность труда" присоединилось Дзержинское ООО "Окапол".

Также сообщалось, что ООО “Швейное предприятие “Спецпошив” из Балахны стало 255-м участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области.