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Общество

Выпускники Мининского университета в этом году получат паспорта компетенций

30 марта 2024 13:00  [47] Общество

Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина

Мининский университет в этом году вместе с дипломами планирует выдать выпускникам более тысячи паспортов компетенций. Как сообщает пресс-служба вуза, документ о надпрофессиональных компетенциях молодым специалистам будет вручается второй раз. В прошлом году выдали более 500 паспортов.

Проект реализуется Центром компетенций вуза и АНО "Россия - страна возможностей". По словам ректор НГПУ Виктора Сдобнякова, участие в проекте по оценке и развитию компетенций помогает выявить потенциал студента. В паспорте компетенций указывается информация об уровне надпрофессиональных компетенциях, таких как анализ информации, планирование, стрессоустойчивость, партнёрство/сотрудничество, следование правилам и процедурам, саморазвитие, лидерство, эмоциональный интеллект, клиенториентированность и коммуникативность.

Принять участие в проекте "Центр компетенций" и пройти тестирование на определение навыков может каждый студент по ссылке. Направление подготовки и курс обучения роли не играют. 

Ранее сообщали, что в Мининском университете определили победителей Всероссийской олимпиады по педагогике

Также сообщалось ранее, Мининский университет выделит 900 тысяч рублей на проекты студентов.

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Теги:
НГПУ Студенты
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