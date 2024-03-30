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Общество

Движение трамваев маршрута №2 по "городскому кольцу" поменяется с 3 апреля из-за ремонта

01 апреля 2024 10:50  [44] Общество

Фото: Кира Мишина

Движение трамваев маршрута №2 по "городскому кольцу" в Нижнем Новгороде поменяется с 3 апреля из-за ремонта.

Как напомнили в нижегородском "Центре развития транспортных систем", с сегодняшнего дня начинается замена трамвайных путей на "городском кольце".

В связи с этим трамвайное движение прекратится на участке: Черный пруд – улица Пискунова - улица Большая Печерская – площадь Сенная – улица Белинского (до пересечения с улицей Ошарской).

Вагоны трамваев №2 будут следовать по маршруту: Черный пруд – улица Добролюбова – улица Ильинская – улица Белинского – улица Ошарская (с разворотом в микрорайоне Лапшиха). В обратном направлении трамваи будут двигаться по той же схеме. Все высвободившиеся составы будут перенаправлены на другие маршруты.

Планируется, что реконструкция трамвайной линии "городского кольца" должна завершиться в IV квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей начнется на городском кольце в Нижнем Новгороде 3 апреля.

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Теги:
движение Реконструкция Трамвай
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