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Общество

Коммунальные службы приводят в порядок после зимы улицы Приокского района

02 апреля 2024 16:37  [77] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядные организации начали приводить в порядок Приокский район Нижнего Новгорода после зимы.

Как сообщает районная администрация, по поручению главы города Юрия Шалабаева работы начались еще до официального старта месячника по благоустройству.

Дорожные рабочие ворошат снег, очищают прибордюрные полосы, собирают мусор, который появился на газонах после схода снега. Кроме того, спецтехника очищает бетонное ограждение на Мызинском мосту.

По словам главы администрации Приокского района Михаила Шатилова, стартовала подготовка к ямочному ремонту на проспекте Гагарина, Анкудиновском шоссе, улицах Шапошникова и Кащенко. Укладывать асфальт дорожники начнут на этой неделе (на автобусных маршрутах), после чего начнется ремонт внутриквартальных проездов.

Также на этой неделе рабочие приступят к покраске урн, которые установлены на остановках общественного транспорта и на тротуарах. 

Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что традиционный месячник по благоустройству пройдет с 4 апреля по 15 мая.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил уделить внимание благоустройству в Нижегородском районе.

Также сообщалось, что проект капремонта трех улиц в Канавине разработают по поручению главы Нижнего Новгорода.

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Теги:
Благоустройство ЖКХ Приокский район
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