Житель Шахуньи "попал" на 1,5 млн рублей из-за действий мошенников Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Шахуньи стал жертвой дистанционных аферистов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 35-летнему потерпевшему позвонила неизвестная девушка и представилась оператором компании сотовой связи.

Она сообщила, что срок действия его сим-карты истек. Чтобы якобы продлить договор на оказание услуг связи, необходимо было назвать код из смс- сообщений. Мужчина последовал указанию аферистки. Затем на связь с ним вышли лже-сотрудники банка и полиции, которые сообщили о взломе личного кабинета на сайте "Госуслуг".

Одновременно с этим потерпевший получил информацию, что на его имя оформлен кредит в размере 1,5 млн рублей. Чтобы избежать потерь, пострадавшего убедили оформить так называемый "зеркальный" кредит и перевести деньги на якобы "безопасный" счет.

Несмотря на то, что мужчина знал о существовании подобных мошеннических схем, он оформил кредит на указанную сумму и четырьмя транзакциями перевел деньги на указанный злоумышленниками счет.

Лишь на следующий день потерпевший осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что более 14 млн рублей перевел мошенникам пенсионер из Балахны.

Также сообщалось, что пенсионерка перевела криптомошеннику более 1,6 млн рублей.