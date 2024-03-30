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Происшествия

Житель Шахуньи "попал" на 1,5 млн рублей из-за действий мошенников

03 апреля 2024 09:34  [88] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Шахуньи стал жертвой дистанционных аферистов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 35-летнему потерпевшему позвонила неизвестная девушка и представилась оператором компании сотовой связи.

Она сообщила, что срок действия его сим-карты истек. Чтобы якобы продлить договор на оказание услуг связи, необходимо было назвать код из смс- сообщений. Мужчина последовал указанию аферистки. Затем на связь с ним вышли лже-сотрудники банка и полиции, которые сообщили о взломе личного кабинета на сайте "Госуслуг".

Одновременно с этим потерпевший получил информацию, что на его имя оформлен кредит в размере 1,5 млн рублей. Чтобы избежать потерь, пострадавшего убедили оформить так называемый "зеркальный" кредит и перевести деньги на якобы "безопасный" счет.

Несмотря на то, что мужчина знал о существовании подобных мошеннических схем, он оформил кредит на указанную сумму и четырьмя транзакциями перевел деньги на указанный злоумышленниками счет.

Лишь на следующий день потерпевший осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что более 14 млн рублей перевел мошенникам пенсионер из Балахны.

Также сообщалось, что пенсионерка перевела криптомошеннику более 1,6 млн рублей.

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Теги:
Кредит Мошенничество Шахунья
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