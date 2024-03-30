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Происшествия

Более 960 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Сормовского района

02 апреля 2024 10:28  [85] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка в Нижнем Новгороде самостоятельно перевела оформленные в кредит денежные средства и свои сбережения на неизвестные расчетные счета по указанию собеседника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, с 60-летней женщиной связался якобы банковский менеджер и сообщил о сомнительной операции по расчетному счету. Звонивший убедил пенсионерку взять кредит, что бы сохранить свои финансы.

Пострадавшая оформила кредит в банке на сумму 663 000 рублей, затем обналичила личные накопления и перевела на "безопасные счета" более 960 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что более 14 млн рублей перевел мошенникам пенсионер из Балахны.

Также сообщалось, что пенсионерка перевела криптомошеннику более 1,6 млн рублей.

Кроме того сообщалось, что телефонные мошенники "развели" жителя Шахуньи на 2,4 млн рублей.

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Теги:
Кредит Мошенничество Сормовский район
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