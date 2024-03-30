Нижегородец оформил по указанию мошенников более 11 млн рублей в кредит

Житель Канавинского района Нижнего Новгорода пострадал от телефонных аферистов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, на протяжении недели 49-летнему мужчине звонили "операторы сотовой связи", "представители банка" и "полицейские".
Злоумышленники сообщили потерпевшему, что по его банковскому счету якобы проводятся сомнительные операции.
Выслушав указания аферистов, гражданин оформил кредиты в семи банках на общую сумму свыше 11 млн рублей. Обналичив деньги, он перевел их на разные счета, которые ему продиктовали по телефону.
Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В настоящее время сотрудники полиции устанавливают виновных. Им грозит ло 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что пенсионер из Балахны перевел мошенникам более 14 млн рублей.
Кроме того сообщалось, что 83-летняя нижегородка потеряла более 1,6 млн рублей, желая заработать на криптовалюте.
Также сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 3 млн рублей.
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