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Происшествия

Нижегородец оформил по указанию мошенников более 11 млн рублей в кредит

04 апреля 2024 10:20  [7] Происшествия

Житель Канавинского района Нижнего Новгорода пострадал от телефонных аферистов.  

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, на протяжении недели 49-летнему мужчине звонили "операторы сотовой связи", "представители банка" и "полицейские".

Злоумышленники сообщили потерпевшему, что по его банковскому счету якобы проводятся сомнительные операции.

Выслушав указания аферистов, гражданин оформил кредиты в семи банках на общую сумму свыше 11 млн рублей. Обналичив деньги, он перевел их на разные счета, которые ему продиктовали по телефону.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В настоящее время сотрудники полиции устанавливают виновных. Им грозит ло 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Балахны перевел мошенникам более 14 млн рублей.

Кроме того сообщалось, что 83-летняя нижегородка потеряла более 1,6 млн рублей,  желая заработать на криптовалюте. 

Также сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных  мошенников и потеряла 3 млн рублей.

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Теги:
Кредит Мошенничество
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