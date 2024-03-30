Почти 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий обучились бережливым технологиям Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий прошли обучение базовому применению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда" с начала его реализации в 2019 году. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Нижегородская область входит в тройку лидеров по стране по этому показателю.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, обучение работников предприятий бережливым технологиям помогает повысить как личную эффективность каждого сотрудника, так и результативность компании в целом.

"Инструменты нацпроекта "Производительность труда" выстроены таким образом, чтобы помочь изменить подход сотрудников к работе. Эксперты Федерального и Регионального центров компетенций во время работы на предприятиях обучают персонал организации рабочих мест, грамотному составлению планов и регламентов, а также прививают основы культуры непрерывных улучшений. Эти знания повышают квалификацию работников и их ценность на рынке труда. Соответственно, чем больше на наших предприятиях подготовленных кадров, тем выше общий уровень производственной культуры региона", – рассказал Максим Черкасов.

Благодаря нацпроекту "Производительность труда" в Нижегородской области сотрудники компаний осваивают систему 5С*, разбор производственных процессов на составляющие, картирование, стандартизацию и принципы быстрой переналадки оборудования.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно узнать в центре ”Мой бизнес” или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома. На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 259 предприятий региона.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

СПРАВКА

*5С — система организации и рационализации рабочего пространства, один из инструментов бережливого производства. Состоит из пяти элементов:

- сортировка — четкое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от последних;

- соблюдение порядка — упорядоченное и точное расположение и хранение необходимых вещей, которое позволяет быстро их найти и использовать;

- содержание в чистоте и опрятности;

- стандартизация — условие для выполнения первых трех правил;

- совершенствование — воспитание привычки точного выполнения установленных правил, процедур и технологических операций.

