Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
04 апреля 2024 13:46  [58] Почти 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий обучились бережливым технологиям
04 апреля 2024 11:23  [139] Группа ОМК в очередной раз повысила зарплату рабочим выксунского завода
04 апреля 2024 10:32  [150] Евгений Люлин: "Особая экономическая зона "Кулибин" должна стать драйвером экономического роста Нижегородской области"
04 апреля 2024 09:45  [162] Соглашения о развитии кадрового потенциала подписаны в Дзержинске
04 апреля 2024 08:52  [205] Строительство инженерной инфраструктуры началось на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске
03 апреля 2024 18:58  [304] Нижегородская область досрочно погасила часть госдолга в размере 8,1 млрд рублей
03 апреля 2024 17:22  [292] Более 31 тыс. км автодорог создано и отремонтировано в России в 2023 году
03 апреля 2024 15:53  [263] Рекордные показатели по строительству жилья были достигнуты в России в 2023 году
03 апреля 2024 11:23  [280] Cертификаты внутренних тренеров вручили 200 специалистам нижегородских компаний
02 апреля 2024 14:42  [371] Участником ИНТЦ "Квантовая долина" в Нижегородской области уже стала 21 компания
Экономика

Почти 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий обучились бережливым технологиям

04 апреля 2024 13:46  [58] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий прошли обучение базовому применению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда" с начала его реализации в 2019 году. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Нижегородская область входит в тройку лидеров по стране по этому показателю.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, обучение работников предприятий бережливым технологиям помогает повысить как личную эффективность каждого сотрудника, так и результативность компании в целом.

"Инструменты нацпроекта "Производительность труда" выстроены таким образом, чтобы помочь изменить подход сотрудников к работе. Эксперты Федерального и Регионального центров компетенций во время работы на предприятиях обучают персонал организации рабочих мест, грамотному составлению планов и регламентов, а также прививают основы культуры непрерывных улучшений. Эти знания повышают квалификацию работников и их ценность на рынке труда. Соответственно, чем больше на наших предприятиях подготовленных кадров, тем выше общий уровень производственной культуры региона", – рассказал Максим Черкасов.

Благодаря нацпроекту "Производительность труда" в Нижегородской области сотрудники компаний осваивают систему 5С*, разбор производственных процессов на составляющие, картирование, стандартизацию и принципы быстрой переналадки оборудования.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда"  можно узнать в центре ”Мой бизнес” или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома. На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 259 предприятий региона.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

СПРАВКА

*5С — система организации и рационализации рабочего пространства, один из инструментов бережливого производства. Состоит из пяти элементов:
- сортировка — четкое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от последних;
- соблюдение порядка — упорядоченное и точное расположение и хранение необходимых вещей, которое позволяет быстро их найти и использовать;
- содержание в чистоте и опрятности;
- стандартизация — условие для выполнения первых трех правил;
- совершенствование — воспитание привычки точного выполнения установленных правил, процедур и технологических операций.
 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда
Поделиться:
Новости по теме
03 апреля 2024 13:07  [339] Более чем на 55% увеличится выработка у нижегородской металлообрабатывающей компании благодаря нацпроекту
03 апреля 2024 11:23  [280] Cертификаты внутренних тренеров вручили 200 специалистам нижегородских компаний
29 марта 2024 12:56  [561] Нижегородский "Консиб" увеличит выработку на 27% благодаря нацпроекту
27 марта 2024 16:33  [489] Выработка нижегородской транспортной компании вырастет на 16% благодаря нацпроекту
21 марта 2024 18:30  [561] Нижегородские предприятия туризма смогут стать участниками нацпроекта "Производительность труда"
12 марта 2024 17:10  [607] Нижегородский производитель изделий из пластика стал участником нацпроекта "Производительность труда"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph