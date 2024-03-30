Более чем на 55% увеличится выработка у нижегородской металлообрабатывающей компании благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками нижегородского ООО "А-Сталь" подвели промежуточные* итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" в компании.

Предприятие специализируется на обработке и нанесении полимерных покрытий на металлы. В качестве пилотного потока для внедрения инструментов нацпроекта был выбран процесс изготовления ламинированных оцинкованных стальных рулонов.

"У предприятия был запрос на увеличение объема выпуска этой продукции без вложения дополнительных средств. Наши эксперты провели диагностику производства и выявили 20 проблем, среди которых – лишние движения оператора от пульта управления до стальной ленты, которые занимают до 300 минут в месяц, слабое давление воды для охлаждения и низкая заправочная скорость рулона. По каждой из них были предложены решения. Реализация изменений позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку более чем на 55 процентов и сократить время протекания процесса на 30 процентов", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты регионального центра компетенций обучили бережливым технологиям 12 сотрудников компании и подготовили двух внутренних тренеров. В будущем эти специалисты смогут передавать свой опыт коллегам.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 259 предприятий региона.

Национальный проект "Производительность труда", разработанный в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.