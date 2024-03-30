Около 40 млн рублей перевели мошенникам нижегородцы за прошлую неделю
Почти 40 млн рублей перевели мошенникам жители Нижегородской области за прошедшую неделю.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в общей сложности было зарегистрировано 127 таких преступлений.
Самые популярные схемы обмана у злоумышленников по-прежнему одни и те же: это "Звонок от службы безопасности банка", "Мошенничество при покупках в интернете" и "Предложение дополнительного заработка".
Так, на прошлой неделе жительница Нижнего Новгорода по указанию "банковского менеджера" ради сохранения собственных средств оформила кредит в банке на сумму 663 тысячи рублей. Затем, обналичив и личные накопления, перевела преступникам в общей сложности 963 тысячи рублей.
Еще один аналогичный случай произошел в Павлове. Мужчина вел переписку с продавцом мини-трактора в одном из интернет- магазинов. Договорившись о сделке, потерпевший внес на указанный счет предоплату в размере 200 тысяч рублей. После чего продавец перестал выходить на связь и удалил объявление.
Еще одной жительнице Нижнего Новгорода позвонил "специалист по вложениям в инвестиции" и убедил ее в необходимости заработать на ценных бумагах. Для этого аферист попросил потерпевшую оформить кредит и перевести средства на специальный счет. После того, как девушка выполнила все условия сделки и перевела на счет "инвестора" 758 тысяч рублей, лже-специалист перестал выходить на связь.
Ранее сообщалось, что нижегородцы перевели на "безопасные" счета мошенников ещё более 16 млн рублей.
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