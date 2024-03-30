Около 40 млн рублей перевели мошенникам нижегородцы за прошлую неделю Спорт

Около 40 млн рублей перевели мошенникам нижегородцы за прошлую неделю

Почти 40 млн рублей перевели мошенникам жители Нижегородской области за прошедшую неделю.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в общей сложности было зарегистрировано 127 таких преступлений.

Самые популярные схемы обмана у злоумышленников по-прежнему одни и те же: это "Звонок от службы безопасности банка", "Мошенничество при покупках в интернете" и "Предложение дополнительного заработка".

Так, на прошлой неделе жительница Нижнего Новгорода по указанию "банковского менеджера" ради сохранения собственных средств оформила кредит в банке на сумму 663 тысячи рублей. Затем, обналичив и личные накопления, перевела преступникам в общей сложности 963 тысячи рублей.

Еще один аналогичный случай произошел в Павлове. Мужчина вел переписку с продавцом мини-трактора в одном из интернет- магазинов. Договорившись о сделке, потерпевший внес на указанный счет предоплату в размере 200 тысяч рублей. После чего продавец перестал выходить на связь и удалил объявление.

Еще одной жительнице Нижнего Новгорода позвонил "специалист по вложениям в инвестиции" и убедил ее в необходимости заработать на ценных бумагах. Для этого аферист попросил потерпевшую оформить кредит и перевести средства на специальный счет. После того, как девушка выполнила все условия сделки и перевела на счет "инвестора" 758 тысяч рублей, лже-специалист перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что нижегородцы перевели на "безопасные" счета мошенников ещё более 16 млн рублей.