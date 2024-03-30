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Бизнес

Конкурс для внутренних тренеров предприятий пройдет в Нижегородской области

09 апреля 2024 09:59  [115] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Внутренние тренеры нижегородских предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" смогут принять участие в конкурсе Федерального центра компетенций "Тренер по бережливому производству-2024. Применяй. Обучай. Совершенствуй".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, нацпроект "Производительность труда" предусматривает подготовку внутренних тренеров, которые проходят обучение у экспертов регионального и федерального центров компетенций во время работы на производственных площадках предприятий.

Конкурс пройдет в трех номинациях: тренер по бережливому производству на предприятии-участнике нацпроекта, система обучения бережливому производству и тренер РЦК. Эксперты будут оценивать знание инструментов нацпроекта "Производительность труда", квалификацию, активность и общительность, а также практичность, уникальность и организованность идей.

Подать заявку можно до 10 июля. Заочный этап конкурса начнется после 10 июля. Участникам предстоит показать видеовизитку или представить рассказ о своих достижениях, статью по теме обучения и внедрения методики бережливого производства. Затем до 26 июля всем конкурсантам будут даны подробные рекомендации для улучшения работы и профессионального роста, а также для подготовки к итоговой борьбе за звание лучших.

Финал конкурса пройдет 15 августа в Москве в Академии производительности ФЦК. Участники должны будут показать самостоятельно разработанный мастер-класс и безупречные навыки проведения презентаций.

За все время реализации нацпроекта эксперты ФЦК подготовил более 9 тысяч тренеров. Подать заявку для участия в одной или нескольких номинациях можно до 27 мая 2024 года по ссылке по ссылке. Получить консультации об участии в нацпроекте можно в центре Мой бизнес или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Производительность труда" инициирован президентом Владимиром Путиным. В Нижегородской области реализация нацпроекта началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг. На сегодняшний день 259 компаний в Нижегородской области внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда".

Ранее сообщалось, что сертификаты внутренних тренеров вручили 200 специалистам нижегородских компаний.

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Теги:
Конкурсы Нацпроект Производительность труда
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