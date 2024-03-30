Более 70 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев на прошлой неделе Происшествия

Фото: УМВД по Нижнему Новгороду

За прошедшую неделю мошенники обманным путём похитили у жителей Нижегородской области более 70 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Согласно информации, на прошлой неделе было зафиксировано 139 дистанционных преступлений. Общая сумма причинённого ущерба составила 70 994 419 рублей.

Наиболее часто аферисты использовали следующие схемы: "Звонок от службы безопасности банка" - 45 случаев, "Мошенничество при онлайн-покупке" - 26 случаев, "Предложение дополнительного заработка" - 20 случаев.

В полиции рассказали, как действуют мошенники при каждой из указанных схем.

"Звонок от службы безопасности банка": звонящие представляются сотрудниками банка либо правоохранителями и сообщают, что с банковским аккаунтом в настоящее время совершаются несанкционированные действия - например, кто-то пытается оформить кредит или перевести деньги с карты. Для пресечения действий злоумышленников предлагается перевести имеющиеся денежные средства на безопасные счета, или же взять "зеркальный" кредит.

"Мошенничество при онлайн-покупке": в случае приобретения товаров через популярные онлайн-сервисы по размещению объявлений, покупателю приходит ссылка на другой сайт, при переходе на который предлагается провести оплату. После этого продавец перестаёт выходить на связь.

"Предложение дополнительного заработка": в социальных сетях или мессенджерах поступает предложение быстро заработать, например, вложившись в инвестиции или в криптовалюту. Аферисты предлагают высокую доходность. Причём на первых порах может создаваться видимость начисления заработка. Но после того, как потерпевший переводит на счета мошенников значительные средства, они перестают выходить на связь.

Как ранее сообщал телеканал "360", чтобы выманить деньги, мошенники овладели в том числе методами социальной инженерии, приёмами гипноза и нейролингвистического программирования, что способствует отключить критическое мышление их собеседников.