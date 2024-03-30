Несовершеннолетнюю нижегородку подозревают в убийстве опекуна

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В Вадском районе 17-летняя девушка подозревается в убийстве своего опекуна. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР Нижегородской области.
По данным следствия, преступление произошло в апреле текущего года в доме по ул.Молодежная села Елховка Вадского муниципального округа. Следователи полагают, что во время ссоры с 55-летный опекуншей подозреваемая неоднократно ударила женщину гантелей по голове.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Подозреваемую удалось задержать "по горячим следам". В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
В настоящее время следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что двое подростков подозреваются в убийстве мужчины в Борском районе.
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