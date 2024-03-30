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Происшествия

Несовершеннолетнюю нижегородку подозревают в убийстве опекуна

16 апреля 2024 13:28  [108] Происшествия

Фото: сайт ГУ СК России по Нижегородской области

В Вадском районе 17-летняя девушка подозревается в убийстве своего опекуна. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР Нижегородской области.

По данным следствия, преступление произошло в апреле текущего года в доме по ул.Молодежная села Елховка Вадского муниципального округа. Следователи полагают, что во время ссоры с 55-летный опекуншей подозреваемая неоднократно ударила женщину гантелей по голове.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемую удалось задержать "по горячим следам". В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В настоящее время следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что двое подростков подозреваются в убийстве мужчины в Борском районе.

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Теги:
Убийство
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