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Бизнес

ООО "Нижполимерупак" увеличило выработку более чем на 20% благодаря нацпроекту

17 апреля 2024 13:19  [59] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" в ООО "Предприятие "Нижполимерупак"подвели эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками компании.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, дзержинское предприятие занимается выпуском термоусадочной, парниковой, полипропиленовой пленки и фасовочных пакетов.

По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, предприятию удалось поднять выработку потока по производству полиэтиленовых пакетов на 22%.  Результаты были достигнуты благодаря интеграции инструментов нацпроекта "Производительность труда".

Специалисты РЦК нормализовали работу на опытном участке, разработали методику решения проблем, а также провели техническое обновление оборудования для выпуска полиэтиленовых пакетов. Благодаря этому производственная мощность устройства увеличилась более чем на 32%: с 250 до 380 килограммов за смену.

Кроме того, эксперты РЦК  обучили 28 сотрудника предприятия бережливым технологиям и подготовили двух внутренних тренеров, которые смогут проводить обучение сотрудников.

По данным РЦК, предприятию было предложен улучшение пространства на производственной площадке согласно системе 5С (система организации и рационализации рабочего пространства, один из инструментов бережливого производства) и разработали стандарты рабочих мест. 

Получить подробные консультации по нацпроекту "Производительность труда" можно в нижегородском центре "Мой бизнес".

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина.  В Нижегородской области реализация нацпроекта  началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг. В настоящее время в нацпроекте "Производительность труда" принимают участие 259 предприятий Нижегородской области.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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