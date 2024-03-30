ООО "Нижполимерупак" увеличило выработку более чем на 20% благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" в ООО "Предприятие "Нижполимерупак"подвели эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками компании.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, дзержинское предприятие занимается выпуском термоусадочной, парниковой, полипропиленовой пленки и фасовочных пакетов.

По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, предприятию удалось поднять выработку потока по производству полиэтиленовых пакетов на 22%. Результаты были достигнуты благодаря интеграции инструментов нацпроекта "Производительность труда".

Специалисты РЦК нормализовали работу на опытном участке, разработали методику решения проблем, а также провели техническое обновление оборудования для выпуска полиэтиленовых пакетов. Благодаря этому производственная мощность устройства увеличилась более чем на 32%: с 250 до 380 килограммов за смену.

Кроме того, эксперты РЦК обучили 28 сотрудника предприятия бережливым технологиям и подготовили двух внутренних тренеров, которые смогут проводить обучение сотрудников.

По данным РЦК, предприятию было предложен улучшение пространства на производственной площадке согласно системе 5С (система организации и рационализации рабочего пространства, один из инструментов бережливого производства) и разработали стандарты рабочих мест.

Получить подробные консультации по нацпроекту "Производительность труда" можно в нижегородском центре "Мой бизнес".

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина. В Нижегородской области реализация нацпроекта началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг. В настоящее время в нацпроекте "Производительность труда" принимают участие 259 предприятий Нижегородской области.