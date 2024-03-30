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Общество

Модель цифрового сервиса для разработок российских вузов представлена в Нижнем Новгороде

17 апреля 2024 15:11  [6] Общество

Фото: НГТУ

Всероссийская конференция "Территория цифрового РОСТа" ("Развитие. Образование. Сообщество. Технологии") прошла в Нижнем Новгороде на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие прошло при поддержке Минобрнауки РФ, правительства Нижегородской области, межвузовского ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" и представителей ИТ-сообщества.

Согласно сообщению,  прошедший симпозиум отвечает задачам национального проекта "Цифровая экономика", который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным, а также задачам государственной программы поддержки "Приоритет 2030" нацпроекта "Наука и университеты".

Ключевыми темами обсуждения стали аспекты информационной безопасности продуктов, квантовые технологии, искусственный интеллект, а также финансовые инструменты для реализации технологической трансформации.

На конференции была представлена модель цифрового сервиса для разработок российских вузов, с помощью которой учебные заведения смогут представлять свои ИТ-продукты, которые можно будет использовать не только в других высших учебных заведениях страны, но и в бизнесе.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, развитие общих проектов может стать работающим механизмом для успешной цифровой трансформации сферы российского высшего образования.

"Это значимое мероприятие подчеркивает роль Нижегородской области в решении задач цифровизации в масштабах страны. Встреча в Политехе станет прологом самой масштабной отечественной цифровой конференции "ЦИПР", которая пройдет в Нижнем уже в мае", - сказала Ольга Петрова. 

В конференции приняли участие более 100 человек из разных регионов России. Это представители органов государственной власти, специалисты ИТ-отрасли, а также представители 50 вузов России.

Напомним, государственная программа "Приоритет 2030" реализуется в рамках национального проекта"Наука и университеты". Национальный проект направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также на формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Ранее сообщалось, что в программу господдержки "Приоритет-2030" вошли ещё два нижегородских вуза.

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Теги:
IT Вузы Технологии
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