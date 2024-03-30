Ещё два нижегородских вуза вошли в программу господдержки "Приоритет-2030" Общество

Фото: Мининский университет

Два нижегородских вуза вошли в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которую реализует Минобрнауки России в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

На очную защиту были приглашены представители 67 вузов России. Федеральная комиссия оценивала интенсивность развития вузов за последние годы, реализацию социально значимых проектов, взаимодействие с региональными структурами власти и бизнеса, а также расширение географии сотрудничества.

В результате конкурсного отбора в программу "Приоритет-2030" вошли 24 образовательных учреждения, в том числе Мининский университет и ННГАСУ.

В команду Мининского университета на защите вошли ректор Виктор Сдобняков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, замгубернатора Андрей Чечерин, директор Института коррекционной педагогики Татьяна Соловьёва и координатор образовательных проектов Группы ГАЗ Надежда Глуменкова.

Глеб Никитин отметил, что нижегородский педуниверситет является важнейшим ресурсным центром для закрытия кадрового дефицита педагогов. За последние годы вуз показал серьёзный рост по всем ключевым показателям - науке, численности обучающихся, воспитательной деятельности.

"В итоге сейчас Мининский входит в топ-5 профильных вузов России. Команда вуза постоянно доказывает, что ей можно доверять решение самых серьезных задач, и ставит перед собой большие цели", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, вуз выступил инициатором стратегически важных проектов как для региона, так и для страны, и участие в госпрограмме поможет достичь запланированных результатов.

Среди наиболее важных руководитель вуза назвал проект "Физика через призму инклюзивного образования".

"Дефицит инженерных кадров сейчас - общая боль, у нас, как у промышленного региона, этот вопрос стоит крайне остро. Запланированное в рамках проекта технологическое просвещение и реализация адаптивных программ для детей, которым непросто дается изучение физики, помогут вовлечь в изучение естественно-научных дисциплин максимум школьников", - прокомментировал Сдобняков.

Второй проект "Самореализация молодёжи как основа благополучия региона" нацелен на решение острой для Нижегородской области проблемы - оттока молодёжи.

По словам ректора Мининского университета, задуманное позволит школьникам найти свой путь в профессию, самореализоваться в выбранном деле, сформировать свою образовательную и профессиональную траекторию в Нижегородской области.

Ознакомиться с полным списком участников, присоединившихся к федеральному проекту в 2024 году можно по ссылке.

Ранее участниками госпрограммы "Приоритет-2030" также стали ННГУ им.Лобачевского, НГТУ им.Алексеева и ПИМУ.

Напомним, "Приоритет-2030" - самая масштабная госпрограмма поддержки университетов, реализуемая по поручению президента России Владимира Путина. Участвующие в ней вузы получают из федерального бюджета гранты в форме субсидий. На данный момент грантополучателями "Приоритета-2030" являются 118 университетов из 50 субъектов РФ.