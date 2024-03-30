ННГУ подписал соглашение о сотрудничестве с МГУ и китайским университетом МГУ-ППИ Общество

пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

ННГУ им. Н.И. Лобачевского подписал трёхсторонний договор о научном и образовательном сотрудничестве с МГУ им. М.В. Ломоносова и китайским университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне. стороны будут разрабатывать и запускать совместные образовательные программы тройных дипломов.

Как сообщает пресс-служба нижегородского вуза, церемония подписания соглашения прошла в рамках форума "Университеты и будущее", который проходит на базе МГУ в Москве.

Контракт предполагает сотрудничество вузов-партнёров в реализации совместных образовательных программ с выдачей трёх дипломов.

В документе прописаны процесс и этапы обучения. Первый этап будет организован в китайском МГУ-ППИ, второй – на базе нижегородского вуза.

По словам ректора ННГУ Олега Трофимова, достигнутое соглашение открывает хорошие возможности для нижегородских учёных и студентов. Тройной диплом позволит нижегородским студентам, которые прошли обучение по соответствующим программам, иметь квалификации сразу трёх университетов.

Помимо этого, в будущем вузы-партнёры намерены развивать научное сотрудничество в различных областях, проводить обмен опытом в сфере передовых методов обучения, а также публикациями и материалами. Кроме того, планируется проводить многосторонние симпозиумы, семинары, конференции и проводить совместные научные проекты и программы.

Ранее сообщалось, что университет Лобачевского в январе 2024 года подписал сразу 12 соглашений с вузами Китая, Ирана, Индии, Казахстана и Белоруссии.