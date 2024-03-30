Эксперт-мониторинг событий с 12 по 19 апреля 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции

Темы недели – "Стратегический замысел Российского командования и дипломатические маневры", "Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Президента САР Башара Асада", "Дополнительное профессиональное образование: полная перезагрузка".

Федеральная тема – Стратегический замысел Российского командования и дипломатические маневры

Эксперт "Минин-центра", к.ист.н., доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сергей Кривов считает, что ситуация на фронте продолжает отвечать стратегическому замыслу российского командования, который заключается в том, чтобы заставить противника расходовать свои стратегические резервы по текущей линии противостояния.

"Достигнутый к концу прошлого года паритет в численности войск лишил ВСУ изначального логистического преимущества перед российскими войсками в виде возможности более быстрой переброски резервов из-за концентрической формы очертания линии фронта. Теперь вооруженные силы РФ получили возможность размещать резервы непосредственно на основных направлениях боевых действий, а не маневрировать по "внешнему контуру", что изначально давало преимущество противнику во времени.

Сейчас российское командование решает ряд важных задач. Прежде всего, исключается нанесение противником контратакующего удара. Очевидно, что таковые планы у него есть. Об этом свидетельствует принятый Верховной Радой после очень длительного обсуждения и подписанный президентом закон о мобилизации. Кроме того, конфигурация фронта является невыгодной для украинских войск, что ведет к увеличению потерь как живой силы, так и вооружений. Это ставит их перед стратегической дилеммой: отходить на более выгодные рубежи (Славянск-Краматорск) или пытаться «выровнять» ЛБС. Наконец, у Украины не оказалось достаточных ресурсов и запаса времени на строительство российского аналога "линии Суровикина". С военной точки зрения готовиться к "стратегической обороне" украинцам нужно было сразу после отвода российских войск из-под Харькова и Херсона. Однако с политической точки зрения это означало бы указание на возможную заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения, и намекало бы на отказ от "восстановления территориальной целостности". Фактически руководство Украины оказалось заложником анонсированной цели "выхода на границы 1991 года", что, по всей видимости, и стало стратегической подоплекой конфликта Офиса Президента с Главкомом Залужным.

На фронте основными горячими точками являются район Красногоровки и направление Очеретино. Красногоровка является последним городом донецкой агломерации, не находящимся под контролем ВС РФ. На данный момент россияне контролируют её южную часть ("Первомайка"), однако основная задача здесь это захват Огнеупорного завода, по сути являющегося главным элементом данного укрепрайона. Помимо чисто военного значения Красногоровка является последним районом, из которого ВСУ могут наносить удары ствольной артиллерией по городской застройке Донецка. Взятие под контроль Очеретино также серьезно ухудшит положение ВСУ, поскольку в этом случае их позиции западнее Авдеевки оказываются в низине водораздела и рано или поздно их придется оставить.

Наконец, можно говорить и о подготовке битвы за Часов Яр. По сути российские войска планируют сходный с авдеевским сценарием вариант, когда вход в город будет осуществляться с трех направлений. На данный момент российские войска подошли вплотную к микрорайону "Канал", выдвинутой за канал "Северский Донец - Донецк" части городской застройки. Очевидно, что сейчас главной задачей является взятие под контроль оставшейся части Богдановки и Калиновки для создания северной "клешни", а также продвижения с юга от поселка Ивановское. И то и другое достаточно сложно, поскольку Часов Яр и сам "Канал" находятся на преобладающей высоте. Поэтому в настоящее время идет огневая обработка позиций противника. Примечательно, что задействуются не только артиллерия и фронтовые бомбардировщики с глиссадными бомбами, но и штурмовики Су-25, что говорит об очевидном дефиците средств ПВО у украинских войск. Не в последнюю очередь это достигается за счет одновременных ударов по военной и энергетической инфраструктуре в тылу. Фактически такие воздушные атаки приводят к необходимости для украинского командования оттягивать имеющиеся средства дальше от линии фронта для защиты крупных городов. Установление российского контроля над Часовым Яром сделает город Константиновку досягаемым для ствольной артиллерии и фактически поставит в сложное положение торецкую группировку из-за угрозы логистике.

Наконец, это откроет путь к последнему значительному укрепрайону на территории ДНР – Славянско-Краматорской агломерации.

Вопрос о предполагаемом летнем российском наступлении достаточно активно муссируется украинскими медиа. При этом в качестве будущего района называется российско-украинское пограничье, а в качестве целей Харьковская и Сумская области. Среди украинского экспертного сообщества есть опасения по поводу гипотетичного российского плана "другой Украины", включающего эти два региона с возможным центром в Харькове или Купянске. Учитывая наличие в России значительной части украинской оппозиции (Янукович, Азаров, бывшие нардепы ОПЗЖ), план может привести к созданию политического антикиевского анклава и перевода российской спецоперации в формат поддержки союзных политических сил в борьбе с "киевским режимом". Для Киева это тем более опасно, учитывая истечение срока полномочий Зеленского 20 мая и возможности непризнания Россией его легитимности. Косвенно такие опасения подтверждаются нахождением на купянском направлении до 12-14 бригад ВСУ в явно стратегически не столь важном с военной точки зрения районе. Также не следует забывать пусть и неявные обещания В.Путина о создании "буферной зоны", которая вполне может укладываться в данную логику. В любом случае, такой вариант не следует исключать.

На 16-17 июня планируется проведение встречи по "мирному плану Зеленского", предусматривающего утверждение 10 пунктов украинского президента в качестве общего знаменателя для стран Запада и по возможности ключевых представителей Глобального Юга, что пока под вопросом. Несмотря на вероятное отсутствие России и откровенно ультимативный характер «мирного плана» (вывод российских войск, репарации, выдача военных преступников) идея саммита может быть вполне оправданной с точки зрения логики украинского руководства. Очевидно, что переговорный формат будет предполагать широкий международный контекст. В этой ситуации Киев постарается "застолбить" свое место и хотя бы часть переговорной позиции, чтобы договоренности не состоялись без его участия.

Подготовка к саммиту происходит на фоне разговоров об активизации переговорного процесса. В этом же контексте стоит рассматривать и визит канцлера Олафа Шольца в Пекин. При этом немецкий лидер выразил желание, чтобы глава Китая Си Цзиньпин заставил Россию остановить войну, призвав его "внести больший вклад в справедливый мир на Украине». На это китайский лидер «попросил Запад не подливать масла в огонь (китайский эвфемизм для обозначения отправки оружия на Украину)". Американское издание Politico охарактеризовало это событие как "пощечину Шольцу".

Тем не менее, не стоит недооценивать это событие. Если принимать во внимание витиеватость дипломатического языка, то здесь просматривается как минимум два интересных тренда. Во-первых, Пекин, по сути, получает приглашение на участие в переговорном процессе. До этого речь шла лишь о желании украинской стороны видеть на швейцарском саммите лидеров Глобального Юга, включая Китай. Сейчас предложение, пусть и в завуалированной форме прозвучало от одного из лидеров "коллективного Запада", более того, от страны, которая в настоящее время выходит на первый план в оказании военной помощи Украине. Очевидно, что это отвечает стратегическим планам Китая, поскольку переговоры по Украине фактически будут первым этапом переговоров о новом мировом порядке. Во-вторых, очевидна активизация стран "старой Европы", прежде всего Германии и Франции, как главных переговорщиков по европейской архитектуре безопасности. В этой связи интересна информация, что Франция превратилась в крупнейшего в Европе импортера российского сжиженного газа (СПГ). От французской стороны прозвучало намерение пригласить российскую делегацию на юбилей операции союзников в Нормандии в июне текущего года, что стало первым такого рода примером с начала СВО. Наконец, раннее заявление Макрона вмешаться в конфликт, в случае угрозы Одессе или Киеву, могут быть завуалированным месседжем о готовности разделения «сфер влияния», учитывая, что Харьков или Запорожье в этой связи не упоминаются. Кроме того, Председатель Европейского центрального банка К. Лагард заявила в Вашингтоне, что конфискация замороженных российских активов "нарушает международное законодательство". Влиятельная Financial Times полагает, что комментарии Лагард указывают на "трансатлантический раскол" по вопросу российских авуаров, поскольку США предлагают именно конфисковать российские активы для помощи Украины. Как известно, ранее страны G7 так и не смогли прийти к согласию по использованию замороженных активов РФ".

Региональная тема – Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравительную телеграмму Президенту САР Башару Асаду по случаю празднования Дня независимости Сирии

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев отмечает, что 17 апреля 2024 года Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Президента Сирии Башара Асада с национальным праздником – Днем независимости этой страны. В тексте поздравления отмечается личный вклад сирийского лидера в развитие деловых и дружеских связей между Нижегородской областью России и Сирией.

"Данная новость отражает важную роль Сирии в структуре внешних связей Нижегородской области. Сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой наш регион развивает по нескольким направлениям. Это научно-образовательная, культурная и торгово-экономическая сферы. Также Нижегородская область оказывает гуманитарную помощь населению этого дружественного России ближневосточного государства, отстаивающего свое право на реализацию независимого политического курса в условиях беспрецедентного внешнего давления.

Следует отметить, что взаимодействие Нижегородской области и Сирии отвечает актуальным задачам внешней политики России. В Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной 31 марта 2023 года, странам Ближнего Востока уделяется приоритетное внимание. Отмечается важность преодоления последствий вооруженных конфликтов и задействование экономического потенциала государств региона в целях формирования Большого Евразийского партнерства. В этой связи Нижегородская область активно участвует в оказании гуманитарной поддержки народу Сирии. Так, в 2023 году нашим регионом был направлен гуманитарный груз для детей провинции Латакия. Нижегородские предприятия отправили сирийским детям, в том числе находящимся на лечении в онкологических клиниках, продукты питания, новогодние подарки, а также предметы первой необходимости. Нескольким сирийским спортивным школам был передан спортивный инвентарь. При этом правительство Нижегородской области активно взаимодействовало с Министерством обороны РФ и Представительством Россотрудничества в Сирии.

Нижегородцы принимают участие в различных культурных мероприятиях, которые проводятся российской стороной в Сирийской Арабской Республике. В 2022-2023 годах в Сирии прошли Дни культуры Нижегородской области. Музыкантами Нижегородского губернского оркестра были организованы концерты для сирийских и российских военных, несущих службу на территории страны, а также для представителей местных учреждений образования и культуры. Проводились мастер-классы по нижегородским художественным промыслам. В данных мероприятиях также участвовали артисты Нижегородского камерного музыкального театра имени В.Т. Степанова.

Высшие учебные заведения Нижегородской области активно развивают научно-образовательные связи с университетами Сирии. В 2022-2023 годах соглашения о сотрудничестве с сирийскими вузами подписали НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ННГАСУ, ПИМУ, НГПУ им. К. Минина и НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде. Партнерами нижегородских вузов стали такие университеты Сирии, как Тишринский, Дамасский и Сирийский виртуальный университет. В Латакии был открыт Центр непрерывного медицинского образования, который позволит сирийским медикам повышать свою квалификацию без отрыва от работы.

Нижегородская область стремится развивать сотрудничество с Сирией в деловой сфере. В 2022 и 2023 годах в Сирийскую Арабскую Республику направлялись межведомственные делегации с участием первых лиц региона (включая вице-губернаторов Петра Банникова и Андрея Бетина). В 2023 году в Дамаске состоялось торжественное открытие Центра деловой активности Нижегородской области с участием представителей Россотрудничества и Министерства сельского хозяйства РФ. Предполагается, что на его площадке будет работать постоянно действующий шоурум, который будет знакомить сирийцев с продукцией нижегородских предприятий.

В целом необходимо отметить, что «сирийский сюжет» внешних связей Нижегородской области отражает общую позитивную тенденцию, которая демонстрирует продолжающееся укрепление международных связей России, в том числе на региональном уровне и, как следствие - демонстрирующую провал попыток коллективного Запада изолировать Российскую Федерацию на международной арене. В этих условиях Нижегородская область не только смогла сохранить связи со своими традиционными зарубежными партнерами, но и увеличила их количество. Так, новым партнером Нижегородской области стала Бухарская область Узбекистана, а Бухара стала городом-побратимом Нижнего Новгорода. Подписаны меморандумы о намерении установить побратимские связи между Нижним Новгородом и Харбином (провинция Хэйлунцзян), Арзамасом и Хуаншанем (провинция Аньхой), Вознесенским районом и уездом Шаньчжи (провинция Хэйлунцзян). Регион стал единственным субъектом федерации, разработавшим комплексную программу сотрудничества со странами БРИКС, рассчитанную на три года.

Муниципальная тема – Дополнительное профессиональное образование: полная перезагрузка

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России-Волга, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев

отмечает, что в Нижнем Новгороде с 10 по 12 апреля на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова состоялась Стратегическая сессия "Дополнительное профессиональное образование: полная перезагрузка".

"Тема развития ДПО, по нашему мнению, является сегодня одной из самых актуальных и востребованных в образовательном процессе. В ней приняли участие специалисты Экспертного Совета по вопросам дополнительного профессионального образования при ГД по науке и высшему образованию ФС РФ, преподаватели из ведущих ВУЗов страны, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ, а также специалисты образовательной платформы "Нетология" и администрации Нижегородской области. Дело в том, что, как показывает сегодняшняя практика, одной профессии на всю жизнь уже не хватает. В процессе своей профессиональной деятельности человеку приходиться постоянно повышать, а часто и получать новые знания, навыки и умения. А программы ДПО во многом тесно связаны с теми особенностями, которые происходят в реальном секторе экономики, с теми запросами, которые предъявляют в конкретный период времени работодатели, население и государство. Более того, система ДПО является достаточно гибкой, так как она ориентируется на практический опыт и конечный результат, которые необходимы заказчику.

Именно об этом и шел разговор на Стратегической Сессии. В рамках данного мероприятия выступали практики и эксперты в области ДПО.

Так, Сженов Е.С., сопредседатель Экспертного Совета по вопросам ДПО, переподготовки и непрерывного образования при Комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию ФС РФ, научный руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика" считает, что сегодня ДПО является флагманом развития образования и науки, но не просто науки, а именно прикладной науки. Кроме этого, сегодня наметился тренд на микрокурсы, которые предназначены для практичного быстрого обучения. Именно такой формат рассчитан на полностью самостоятельную тренировку сотрудника под конкретный практический запрос: оперативно и интересно.

Директор по развитию и обеспечению качества на уровне дополнительного образования Школы дизайна НИУ ВШЭ Кривошеева Т.М. отметила, что сегодня ДПО – "обучение, обучение, обучение". То есть, как мы уже говорили выше, сегодня как никогда востребовано постоянное получение новых знаний и компетенций. Именно такой работник будет наиболее востребованным на рынке труда. Кроме этого ДПО – часть креативных индустрий. Именно такие индустрии сочетают в себе создание, производство и коммерциализацию творческого содержания, что является особенно актуальным в современных условиях.

Перенкова Е.В., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, отметила, что программы ДПО должны быть рассчитаны не только на уровень ВУЗов, но и на уровень Нижегородской области.

Пантюхин И.О., начальник управления по труду и занятости населения Нижегородской области отметил, что сегодня в нашей области примерно 70 тыс. вакансий, на которые претендуют более 146 тыс. чел. В современной действительности необходимо учить кадры тому, что нужно, что востребовано на рынке труда. А это можно только в условиях ДПО.

Кроме этого, был еще целый ряд интересных докладов. Подводя итог, необходимо отметить, что сегодня ДПО является достаточно актуальной и востребованной сферой образования. Именно наш город является одним из самых развитых в России в промышленном, научном и техническом плане. Это свидетельствует о том, что система ДПО будет востребована у нас в самое ближайшее время".