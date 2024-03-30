Отделение СФР по Нижегородской области предостерегает граждан от мошенников

Социальный фонд Нижегородской области напоминает гражданам о профилактических мерах, которые помогут не стать жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба СФР по региону, в случае звонка от "сотрудника" отделения Соцфонда с просьбой перейти на сайт Госуслуг для подачи заявления об увеличении пенсии или иных выплат, стоит насторожиться и не называть свои персональные данные.

Отделение СФР по Нижегородской области сообщает, что специалисты фонда никогда не запрашивают по телефону СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета на портале Госуслуг. Если по телефону просят предоставить данную информацию, то скорее всего, это мошенники.

Помимо этого, преступники могут предложить прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Также злоумышленники могут сообщать о сверке данных для начисления пособий.

Также в Соцфонде Нижегородской области просят с осторожностью отвечать на телефонные звонки с неизвестных номеров. Если есть подозрения на мошенничество, то необходимо прервать разговор. Также обращается внимание на то, что сотрудники Социального фонда не обходят квартиры с предложением услуг по пенсионным вопросам. В случае, если в квартиру пришли незнакомые люди и представились работниками СФР, следует проявить бдительность.

Получить услуги Соцфонда можно на портале Госуслуг, причем бесплатно.