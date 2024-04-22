Производство лимонадов в Лыскове выросло на более чем 10% благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ЗАО "Пивоваренный завод Лысковский" подвели итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" на линии розлива лимонадов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, специалисты РЦК провели аудит участка-образца и выявили в потоке семь "узких мест", по каждому из них были предложены решения.

"Так, например, внеплановые простои оборудования из-за обрывов ленты маркировки были устранены с помощью замены материала подложки. Снижения скорости линии из-за частой смены сортов продукта удалось избежать благодаря изменению подхода к формированию заявок на производство продукции. Нововведения позволили увеличить выработку более чем на 10% и на столько же сократить время протекания процесса»" – рассказал Максим Черкасов.

Он также добавил, что эксперты регионального центра компетенций обучили бережливым технологиям 82 сотрудника компании и подготовили четырех внутренних тренеров. В будущем эти специалисты смогут передавать свой опыт коллегам.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" . В настоящее время участниками нацпроекта "Производительность труда" является 260 предприятий региона.

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.