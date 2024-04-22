Состояние благоустроенных территорий по проекту ФКГС проверили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Члены Общественной палаты Нижнего Новгорода вместе с районными администрациями проинспектировали состояние объектов, которые были благоустроены по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", после зимы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По данным заместителя главы администрации Советского района Антона Кузнецова, еженедельно сотрудники администрации вместе с подрядчиками проверяют состояние объектов, благоустроенных по ФКГС. В этот раз к проверке бульвара "Аллея Памяти и Славы имени К.К.Рокоссовского" подключились члены городской Общественной палаты и местные жители. Состояние бульвара после зимы эксперты оценили как удовлетворительное.

Подрядчику, который в рамках месячника по благоустройству восстанавливает утраченные за зиму элементы, указали на определенные недочеты. Их устранят в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, в планах провести ремонт детских игровых комплексов. Также в ближайшее время будет убран песок с газона и с парковок.

Напомним, месячник по благоустройству и санитарной очистке территории продлится до 15 мая.

Также напомним, что в этом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Нижнем Новгороде будут обновлены еще 29 парков и скверов.

Ранее сообщалось, что рейтинговое голосование за территории, которые благоустроят в 2025 году по проекту "Формирование комфортной городской среды", продлится до 30 апреля.