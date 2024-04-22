Нижегородский зоопарк "Лимпопо" переходит на продолжительный график работы Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" с 28 апреля увеличивает время работы до 20:00, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Кроме того, на подобный продолжительный график работы перейдут и три музея, которые расположены на территории "Лимпопо".

Это музей истории и быта Советского Союза "Назад в СССР", музей военной истории "Оружие Победы" и музей самоваров "Культура чаепития". Начиная с 28 апреля, посетить музеи можно будет ежедневно с 10:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что сотрудники зоопарка "Лимпопо" выкормили малышей патагонской мары.

Также сообщалось, что в зоопарке пополнилось у семейства шотландской коровы появился на свет теленок, а в семействе кенгуру Беннетта произошло сразу тройное пополнение.