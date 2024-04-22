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Общество

Сотрудники зоопарка "Лимпопо" выкормили малышей патагонской мары 

25 апреля 2024 16:38  [4] Общество

Фото: пресс-служба зоопарка Лимпопо

Сотрудники зоопарка "Лимпопо" стали спасителями для малышей патагонской мары. Как сообщает пресс-служба зоопарка, они вручную выкормили трех малышей, от которых отказались их мамы. Детеныши - два самца и самка - появились на свет с разницей в несколько дней сразу у трех мар.

Ситуации, когда самки животных отказываются от вскармливания своего выводка, нередки. По словам специалистов, такое может произойти как в естественной среде обитания, так и в условиях зоопарка.

В дикой среде детеныши обычно погибают. Однако в зоопарке отказникам гибель от голода не грозила: всех малышей удалось выкормить вручную.

Для этого новорожденных мар забрали от мам из вольера и поместили в детский манеж. Сначала кормление происходило по графику - каждые два часа, затем постепенно снизили до трех раз в день.

В настоящее время малышам ничего не угрожает. Они окрепли и пытаются есть взрослую пищу. В скором времени подросшие мары будут возвращены в вольер к своим семействам. 

Ранее сообщалось, что нижегородский зоопарк "Лимпопо" перешел на летний режим работы.

СПРАВКА:

Патагонская мара - относительно крупный грызун, который также известен как патагонская икра или патагонский заяц. Длина тела составляет 69—75 см, вес - 9-16 кг. Это травоядное, чем-то похожее на кролика животное встречается в открытых и полупустынных местообитаниях в Южной Америке. Патагонские мары считаются видом, находящимся под угрозой исчезновения.

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Теги:
Животные Зоопарк спасение
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