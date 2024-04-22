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Общество

Нижегородские добровольцы ушли на службу в зону СВО под патриотические песни

02 мая 2024 14:06  [50] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Отряд добровольцев из Нижнего Новгорода отправился в зону спецоперации. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в этот раз военнослужащих провожали известный нижегородский бард Павел Юдин и один из лидеров группы "Лампасы" Игорь Тарасов.

Музыканты исполнили для добровольцев авторские песни и песни военных лет, в том числе и современные. Отмечается, что организовали патриотический концерт штаб Захара Прилепина, Центр Пешков и Центр набора добровольцев.

Среди добровольцев, которые ушли в зону СВО,  не только те, кто прошел срочную службу в армии, но и начинающие военнослужащие. Это люди разных профессий и возрастов, которые приняли решение, написали заявление в военкомате, прошли медкомиссию и инструктаж. По словам одного добровольца, он уходит за "ленту" по зову души и сердца.

Напомним, государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и оказывает помощь их семьям. Например, тем, кто заключает контракт с министерством обороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода, увеличили размер выплаты. В итоге единовременная материальная выплата составляет 1 млн рублей. Это 195 тысяч от Минобороны РФ, 500 тысяч от региона и 305 тысяч от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта текущего года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тысяч рублей военным специалистам, которые заключили контракт с Минобороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В этом случае, единовременная материальная поддержка, с учетом федеральной помощи,  достигает 695 тыс. рублей.

Помимо этого, в Нижегородской области семье контрактника дополнительно выплачиваются 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, предоставляются льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. А также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Перед отправкой в зону спецоперации, новобранцам вручили комплекты дополнительного тактического снаряжения. Добавим, что к месту службы нижегородцев отправляет координационный центр, который действует на базе Дома народного единства. Подробную информацию о службе по контракту и предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев.

Ранее сообщалось, что выплаты добровольцам СВО распространили и на контрактников Росгвардии.

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Теги:
Добровольцы Концерты СВО
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