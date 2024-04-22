Ленинский район Нижнего Новгорода отправил гумпомощь в зону СВО

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Почти 100 коробок гуманитарной помощи бойцам спецоперации собрали в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщает районная администрация, свой посильный вклад в сбор необходимых бойцам вещей внесли образовательные учреждения, общественные организации ветеранов, ТОСы, Совет женщин района, ассоциация многодетных семей, а также депутаты, сотрудники администрации и предприниматели района.
В состав гумпомощи вошли вещи первой необходимости, техника, а также значки и праздничные открытки в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Глава администрации Ленинского района Сергей Лукоянов поблагодарил всех, кто принял участие в сборе.
"Вы помогаете им преодолевать трудности военной обстановки и, надеюсь, что переданный груз поможет немного облегчить сложные условия солдат, почувствовать нашу поддержку, заботу и внимание. Весь Ленинский район ждет наших ребят с победой, живыми и невредимыми! Ещё раз большое спасибо за то добро, что вы делаете!", - сказал Сергей Лукоянов.
Отправка гуманитарной помощи прошла в торжественной обстановке в рамках Всероссийской акции "Своих не бросаем". На мероприятии присутствовали депутаты Гордумы Нижнего Новгорода, представители Совета ветеранов Ленинского района, партии "Единая Россия" и жители Ленинского района.
Напомним, что 1 апреля три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания отправят снаряжение для бойцов в зоне СВО.
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