Жительницы Приокского района отправили бойцам СВО 150 маскировочных сетей

Жительницам Приокского района Нижнего Новгорода вручили благодарственные письма за помощь бойцам СВО. Как сообщает администрация Приокского района, торжественное мероприятие прошло в районном совете ветеранов.Согласно сообщению, жительницы района плетут маскировочные сети, шьют маскировочные халаты, вяжут носки для воинов и собирают гуманитарную помощь. В зону спецоперации было отправлено более 150 маскировочных сетей.
Замглавы администрации района Ольга Деревянкина и председатель совета ветеранов Нижнего Новгорода Николай Колосов выразили женщинам благодарность за помощь и поддержку военнослужащих, а также отметили их чуткость и неравнодушие. Вместе с председателем совета ветеранов Приокского района Оксаной Власовой они вручили женщинам благодарственные письма и памятные подарки.
Кроме того, на мероприятии продемонстрировали благодарности от бойцов-приокчан. Участники спецоперации заранее прислали ролики в совет ветеранов.
Ранее сообщалось, что Ленинский район Нижнего Новгорода отправил гумпомощь в зону СВО.
Также сообщалось, что три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области.
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