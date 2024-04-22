Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 апреля 2024 12:53  [61] Ворота шлюза открыть!
27 апреля 2024 12:23  [94] Жительницы Приокского района отправили бойцам СВО 150 маскировочных сетей
27 апреля 2024 12:05  [98] Депутаты городской Думы принимают участие в Днях Нижнего Новгорода в Бухаре
27 апреля 2024 11:45  [118] Более 270 человек пострадали от укусов клещей за неделю в Нижегородской области
27 апреля 2024 11:39  [123] Улицу Провиантскую частично перекроют из-за ремонта теплотрассы до июля
27 апреля 2024 10:58  [173] Более 100 долгожителей насчитывается в Нижнем Новгороде
27 апреля 2024 10:18  [148] Минэкономразвития РФ объявило о приеме заявок на участие в юбилейном конкурсе "Лучший МФЦ России"
27 апреля 2024 10:04  [177] Нижегородский зоопарк "Лимпопо" переходит на продолжительный график работы 
27 апреля 2024 09:53  [190] Подготовительные работы по капремонту Литературного музея завершены в Нижнем Новгороде
26 апреля 2024 19:23  [166] Жители Дзержинска приняли участие в "Диктанте Победы - 2024"
Общество

Жительницы Приокского района отправили бойцам СВО 150 маскировочных сетей

27 апреля 2024 12:23  [94] Общество

Жительницам Приокского района Нижнего Новгорода вручили благодарственные письма за помощь бойцам СВО. Как сообщает администрация Приокского района, торжественное мероприятие прошло в районном совете ветеранов. 

Согласно сообщению, жительницы района плетут маскировочные сети, шьют маскировочные халаты, вяжут носки для воинов и собирают гуманитарную помощь. В зону спецоперации было отправлено более 150 маскировочных сетей. 

Замглавы администрации района Ольга Деревянкина и председатель совета ветеранов Нижнего Новгорода Николай Колосов выразили женщинам благодарность за помощь и поддержку военнослужащих, а также отметили их чуткость и неравнодушие. Вместе с председателем совета ветеранов Приокского района Оксаной Власовой они вручили женщинам благодарственные письма и памятные подарки.

Кроме того, на мероприятии продемонстрировали благодарности от бойцов-приокчан. Участники спецоперации заранее прислали ролики в совет ветеранов.

Ранее сообщалось, что Ленинский район Нижнего Новгорода отправил гумпомощь в зону СВО.

Также сообщалось, что три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь Приокский район СВО
Поделиться:
Новости по теме
24 апреля 2024 10:33  [478] Ленинский район Нижнего Новгорода отправил гумпомощь в зону СВО
15 апреля 2024 14:13  [468] Молодогвардейцы вновь отправились в ДНР с гуманитарной миссией
12 апреля 2024 15:02  [440] Нижегородцы могут оказать помощь пострадавшим жителям Оренбургской области
12 апреля 2024 12:43  [575] Нижегородские добровольцы организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Оренбургской области
04 апреля 2024 19:43  [785] Нижегородская область отправила очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс
03 апреля 2024 12:56  [559] "Нижегородское ополчение-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставило партию гумпомощи в зону СВО
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph