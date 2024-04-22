Жительницы Приокского района отправили бойцам СВО 150 маскировочных сетей Общество

Жительницам Приокского района Нижнего Новгорода вручили благодарственные письма за помощь бойцам СВО. Как сообщает администрация Приокского района, торжественное мероприятие прошло в районном совете ветеранов.

Согласно сообщению, жительницы района плетут маскировочные сети, шьют маскировочные халаты, вяжут носки для воинов и собирают гуманитарную помощь. В зону спецоперации было отправлено более 150 маскировочных сетей.

Замглавы администрации района Ольга Деревянкина и председатель совета ветеранов Нижнего Новгорода Николай Колосов выразили женщинам благодарность за помощь и поддержку военнослужащих, а также отметили их чуткость и неравнодушие. Вместе с председателем совета ветеранов Приокского района Оксаной Власовой они вручили женщинам благодарственные письма и памятные подарки.

Кроме того, на мероприятии продемонстрировали благодарности от бойцов-приокчан. Участники спецоперации заранее прислали ролики в совет ветеранов.

Ранее сообщалось, что Ленинский район Нижнего Новгорода отправил гумпомощь в зону СВО.

Также сообщалось, что три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области.