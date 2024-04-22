Более 15 тысяч профилактических бесед провели нижегородские участковые полицейские Происшествия

Более 15 тысяч профилактических бесед по профилактике мошенничества провели участковые полицейские за первые три месяца 2024 года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области, профилактическая работа с населением направлена на повышение правовой грамотности нижегородцев.

Так, по данным ведомства, за первый квартал текущего года в регионе почти на 6% выросло количество преступлений, совершенных с помощью информационных систем. Число хищений выросло на 11.4%, а случаев мошенничества стало больше почти на 48%.

Самым распространенным способом мошенничества остается кража денег с банковских карт граждан бесконтактным путем. Преступники представляются сотрудниками служб безопасности различных банков, телеоператоров и тд. В большинстве случаев потерпевшие оформляют кредиты, обналичивают средства и переводят их на указанные злоумышленниками счета. Иногда мошенники просят установить на девайсы различные программы, позволяющие преступникам дистанционно совершать онлайн-переводы от имени потерпевших через их личный кабинет.

Сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия, в рамках которых информируют население о мошеннических схемах и мерах противодействия им. Помимо профилактических бесед полицейские провели 660 встреч с представителями предприятий, в которых приняли участие более 2 тысяч жителей региона. Также за указанный период было распространено более 7 тысяч информационных буклетов и более 50 тысяч визитных карточек участковых.

Ранее сообщалось, что жительница Дзержинска перевела мошенникам более 1,5 млн кредитных рублей.