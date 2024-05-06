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Общество

Подсветку в честь Дня радио включат на нижегородской телебашне

07 мая 2024 14:02  [86] Общество

Телебашня в Нижнем Новгороде включит тематическую подсветку, посвященную Дню радио. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

7 мая с 20:30 до полуночи на гранях телебашни будут транслироваться символы эфирного вещания: бегущая радиоволна и телевизионные настроечные таблицы. Кроме того, на медиафасаде появится надпись "7 мая - День радио".

Нижний Новгород тесно связан с историей Дня радио. Именно здесь Александр Попов создал прототип первого радиоприемника - прибор под названием "грозоотметчик", которое было предназначено "для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве".  Из Нижегородской радиолаборатории в 1919 году велись первые радиовещательные передачи в России.

Ранее сообщалось, что нижегородскую телебашню подсветили в честь Дня космонавтики.

СПРАВКА:

День радио отмечается в России ежегодно 7 мая. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик А.С Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.


 

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Теги:
день радио Праздники телебашня
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