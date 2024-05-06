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Общество

Более 17 тысяч нижегородцев получили помощь в "Поездах здоровья" с начала года

07 мая 2024 16:12  [69] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Свыше 17 тысяч нижегородцев получили помощь в "Поездах здоровья" с начала 2024 года.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, мобильно-диагностические комплексы 85 раз выезжали в муниципалитеты Нижегородской области, всего было охвачено порядка 270 населенных пунктов.

Пациенты нижегородских "Поездов здоровья" в рамках работы медкомплексов получили более 30 тысяч консультаций, а также смогли пройти около 78 тысяч лабораторных и инструментальных исследований.  

В Нижегородской области проект начал действовать в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина. Благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" ,"Поезда здоровья" были оснащены передвижными диагностическими модулями и современным оборудованием.

В настоящее время в регионе одновременно работают пять мобильных комплексов с командой опытных медицинских специалистов. В составе каждого "Поезда здоровья" есть передвижные маммографы, флюорографы и диагностические лаборатории. Кроме того, в них можно провести электрокардиографические и ультразвуковые исследования.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Напомним, что чаще всего пациенты "Поездов здоровья" посещали терапевта, эндокринолога и гинеколога.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
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