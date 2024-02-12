Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2024 14:10  [88] Около 4 тысяч НКО работают в Нижегородской области
27 февраля 2024 14:00  [104] Сбой в работе Telegram наблюдается на территории всей страны
27 февраля 2024 13:50  [99] "Поезда здоровья" с начала года побывали уже в 115 населённых пунктах области
27 февраля 2024 13:32  [100] Глеб Никитин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций ВС РФ
27 февраля 2024 13:04  [122] Нижегородская VR-экспозиция "Константин Маковский. Воззвание Минина" представлена на выставке "Россия" в Москве
27 февраля 2024 12:44  [131] Капитан БК "Пари НН" встретился с представителями молодежных организаций и волонтерами
27 февраля 2024 12:23  [130] Патрулирование водоемов усилили в Нижнем Новгороде из-за оттепели
27 февраля 2024 12:02  [156] Первый в России молодёжный нормотворческой конгресс начал работу в Нижнем Новгороде
27 февраля 2024 11:55  [144] Около 15 тысяч школьников и студентов Нижнего Новгорода посетили "Уроки мужества"
27 февраля 2024 10:53  [188] Учёные МГУ начали исследование территории шламонакопителя "Чёрная дыра"
Общество

"Поезда здоровья" с начала года побывали уже в 115 населённых пунктах области

27 февраля 2024 13:50  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 6,7 тысячи жителей 115 населённых пунктов получили медицинскую помощь в пяти "Поездах здоровья" с начала 2024 года. Об этом сообщили Минздраве Нижегородской области. Нижегородцы смогли получить консультации узких специалистов и пройти различные исследования.

Как отметили в ведомстве, на приём к медикам чаще всего приходят люди среднего и старшего возраста, которые обращаются к кардиологам, неврологам и онкологам.

На сегодняшний день специалисты мобильных диагностических комплексов провели почти 2,5 тысячи флюорографий, более 3,3 тысячи кардиографий, а также свыше 2,7 тысячи ультразвуковых исследований. Кроме того, почти 2 тысячи женщин прошли маммографию.

В областной больнице им.Семашко рассказали, что у жителей региона было выявлено свыше 1,5 тысячи заболеваний. Часть пациентов отправили на дополнительные обследования, ещё часть – на госпитализацию.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

В 2023 году в "Поездах здоровья" были обследованы 55,2 тысячи нижегородцев. Проведено 101,7 тысячи консультаций узких специалистов и 207,4 тысячи диагностических исследований.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Поезда здоровья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph