"Поезда здоровья" с начала года побывали уже в 115 населённых пунктах области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 6,7 тысячи жителей 115 населённых пунктов получили медицинскую помощь в пяти "Поездах здоровья" с начала 2024 года. Об этом сообщили Минздраве Нижегородской области. Нижегородцы смогли получить консультации узких специалистов и пройти различные исследования.

Как отметили в ведомстве, на приём к медикам чаще всего приходят люди среднего и старшего возраста, которые обращаются к кардиологам, неврологам и онкологам.

На сегодняшний день специалисты мобильных диагностических комплексов провели почти 2,5 тысячи флюорографий, более 3,3 тысячи кардиографий, а также свыше 2,7 тысячи ультразвуковых исследований. Кроме того, почти 2 тысячи женщин прошли маммографию.

В областной больнице им.Семашко рассказали, что у жителей региона было выявлено свыше 1,5 тысячи заболеваний. Часть пациентов отправили на дополнительные обследования, ещё часть – на госпитализацию.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

В 2023 году в "Поездах здоровья" были обследованы 55,2 тысячи нижегородцев. Проведено 101,7 тысячи консультаций узких специалистов и 207,4 тысячи диагностических исследований.