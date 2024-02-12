"Поезда здоровья" с начала года побывали уже в 115 населённых пунктах области

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Как отметили в ведомстве, на приём к медикам чаще всего приходят люди среднего и старшего возраста, которые обращаются к кардиологам, неврологам и онкологам.
На сегодняшний день специалисты мобильных диагностических комплексов провели почти 2,5 тысячи флюорографий, более 3,3 тысячи кардиографий, а также свыше 2,7 тысячи ультразвуковых исследований. Кроме того, почти 2 тысячи женщин прошли маммографию.
В областной больнице им.Семашко рассказали, что у жителей региона было выявлено свыше 1,5 тысячи заболеваний. Часть пациентов отправили на дополнительные обследования, ещё часть – на госпитализацию.
Напомним, мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.
"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.
В 2023 году в "Поездах здоровья" были обследованы 55,2 тысячи нижегородцев. Проведено 101,7 тысячи консультаций узких специалистов и 207,4 тысячи диагностических исследований.
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