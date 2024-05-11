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Общество

"Поезда здоровья" с начала 2024 года посетили 280 населенных пунктов Нижегородской области

14 мая 2024 15:47  [90] Общество

"Поезда здоровья" с начала 2024 года  совершили 90 выездов и посетили более 280 населенных пунктов Нижегородской области.

Как сообщает Нижегородская областная клиническая больница Н.А. Семашко, на базе которой формируются "Поезда здоровья", за указанный период специалисты провели более 30,2 тысячи консультаций и почти 79 тысяч лабораторных и инструментальных исследований.

Кроме того, медики выполнили около 7 тысяч флюорографий и столько же электрокардиографий, провели почти 6 тысяч узи внутренних органов, свыше 30 тысячи лабораторных исследований. Маммографию прошли более 5 тысяч женщин.

По словам главврача ГБУЗ НО "НОКБ им Н.А. Семашко Сергея Богданова, с начала текущего года медики "Поездов здоровья" выявили свыше 4 тысяч первичных заболеваний, в том числе около 100 злокачественных. На дополнительное обследование специалистами были направлены около 12 тысяч человек и 908 пациентов были госпитализированы.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Ранее сообщалось, что нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили боле 200 населенных пунктов.

Также сообщалось, что чаще всего пациенты "Поездов здоровья"  посещали терапевта, эндокринолога и гинеколога.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
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