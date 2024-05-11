Итоги месячника по благоустройству подвели в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Итоги месячника по благоустройству, который проходил с 5 апреля по 15 мая, подвел глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Как сообщает пресс-служба администрации города, в течение шести недель районные администрации вместе с коммунальщиками и нижегородцами чистили дороги, газоны, ремонтировали инфраструктуру.

По словам мэра Юрия Шалабаева, всего с территории города было вывезли более 100 тысяч кубометров мусора, ликвидировали 75 несанкционированных свалок, отремонтировали 325 контейнерных площадок и заменили на новые ещё 123. Кроме того, было посажено 542 дерева и приведено в порядок 358 детских площадок. Юрий Шалабаев уточнил, что после завершения месячника работы по благоустройству не прекратятся

В Советском районе, по данным районной администрации, в месячнике по благоустройству участвовали порядка 30 тысяч человек. Обслуживающие организации очистили прибордюрные полосы и газоны, привели в порядок остановочные павильоны и малые архитектурные формы. С территории Советского района в общей сложности вывезли более 13,5 тысяч кубометров мусора, ликвидировали 7 незаконных свалок, отремонтировали 29 детских и 8 спортивных площадок. Кроме того, провели ремонт 46 контейнерных площадок, установили 235 урн и высадили 97 деревьев.

В Автозаводском районе в рамках месячника по благоустройству, отремонтировали 147 детских и спортивных площадок, уничтожили 10 несанкционированных свалок. Кроме того, расчистили более 250 км прибордюрных полос, почти 600 дождеприемных колодцев, отмыли 39 км ограждений безопасности, шумозащитных экранов, помыли и покрасили 253 урн и106 остановочных павильонов. В общей сложности в Автозаводском районе провели 200 субботников.

В Приокском районе в уборке территории принимали участие коммунальщики, студенты, волонтеры и жители, в общей сложности более 12 тысяч человек. С территории района был собран и вывезен мусор, ликвидированы незаконные свалки. Также силами подрядчиков и ДУКа Приокского района отремонтировали 10 детских и 34 контейнерных площадок.

В Нижегородском районе работы велись как в центральной части района, так и в микрорайонах. Всего было вывезено более 5,7 тысяч кубометров мусора, отремонтировано более 35 контейнерных площадок и установлено около 30 урн. На10 детских площадках провели ремонт игровых элементов.

В Сормовском районе привели в порядок 7 спортивных площадок и 64 детских городка. Высадили более 140 деревьев и уничтожили 24 несанкционированные свалки. Установили 11 новых контейнеров .

В Московском районе на общественных пространствах проводилась механизированная и ручная уборка дорожно-тропиночной сети, ремонт и покраска лавочек, урн, ограждений. Здесь, как и в остальных районах города, отремонтировали детские площадки, установили новые урны, и вывезли мусор.

В Ленинском районе прошли 14 субботников, в которых приняли участие участие более 12 тысяч человек. С территории района вывезли около 11 тысяч кубометров мусора. Отремонтировали 26 детских площадок, ликвидировано 15 незаконных свалок, установлено 35 и заменено 15 контейнеров.

В Канавинском районе в рамках месячника подрядчики чистили газоны, мыли остановочные павильоны и ограждения, кронировали деревья.

Ранее сообщалось, что более 370 млн рублей направят на благоустройство придомовых территорий в Нижнем Новгороде в 2024 году