Юрий Шалабаев оценил восстановительные работы по благоустройству на ряде улиц в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев осмотрел территории, где коммунальщики должны будут восстановить благоустройство после окончания работ по ремонту инженерных коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба администрации города, вместе с представителями профильных организаций мэр проинспектировал улицы в микрорайоне Мещерский, Звездинку, Ковалихинскую и Ошарскую. На этих участках в осенний и зимний период проводился ремонт инженерных систем.

По словам Юрия Шалабаева, в настоящее время объекты частично благоустроены во временном варианте из-за погодных условий.

"Такой формат благоустройства допускается, когда из-за неподходящей погоды нет возможности провести качественное постоянное благоустройство после ремонта, проводимого ресурсоснабжающими организациями. Зачастую временно кладётся холодный асфальт, реже – брусчатка. Тем не менее, нужно быстрее восстанавливать благоустройство в постоянном варианте, что сейчас и делают ресурсники", – сказал Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, что благоустройство, которое провели сразу после завершения ремонта сетей, переделают в качественное асфальтовое покрытие, брусчатку, газон и новые зеленые насаждения.

По данным АО "Теплоэнерго" масштабный объём работ по восстановлению благоустройства в постоянном варианте закончился в апреле. На данный момент работы продолжают 10 бригад "Теплоэнерго" и 8 бригад водоканала.

Вопросы восстановления городского благоустройства находится на постоянном контроле управления административно-технической инспекции. По словам её руководителя Максима Селезнёва, при несвоевременном восстановлении благоустройства в постоянном варианте юридическим лицам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более 150 детских площадок восстановили в Нижнем Новгороде в рамках благоустройства.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде на благоустройство в 2025 году претендуют около 40 пространств.