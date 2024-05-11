Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 мая 2024 18:27  [19] Итоги образовательной программы "Лидеры наследия" подвели в Нижегородской области
14 мая 2024 18:12  [58] Пульты экстренной связи в Нижегородской области заменят на систему видеонаблюдения
14 мая 2024 17:58  [57] Юрий Шалабаев оценил восстановительные работы по благоустройству на ряде улиц в Нижнем Новгороде
14 мая 2024 17:12  [110] Детская поликлиника №39 Советского района отмечает 60-летний юбилей
14 мая 2024 16:52  [119] Нижегородцы перевели мошенникам миллионы из-за страха обвинений в поддержке ВСУ
14 мая 2024 16:30  [140] Ремонт деформационного шва начался на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде
14 мая 2024 16:10  [127] Депутаты предложили разработать концепцию развития пляжей в Нижнем Новгороде
14 мая 2024 15:47  [135] "Поезда здоровья" с начала 2024 года посетили 280 населенных пунктов Нижегородской области
14 мая 2024 15:19  [150] Весеннее половодье завершилось на Горьковском водохранилище
14 мая 2024 14:55  [149] Около 14 тысяч кустарников посадят в 2024 году в Нижнем Новгороде
Общество

Юрий Шалабаев оценил восстановительные работы по благоустройству на ряде улиц в Нижнем Новгороде

14 мая 2024 17:58  [57] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев осмотрел территории, где коммунальщики должны будут восстановить благоустройство после окончания работ по ремонту инженерных коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба администрации города, вместе с представителями профильных организаций мэр проинспектировал улицы в микрорайоне Мещерский, Звездинку, Ковалихинскую и Ошарскую. На этих участках в осенний и зимний период проводился ремонт инженерных систем.

По словам Юрия Шалабаева, в настоящее время объекты частично благоустроены во временном варианте из-за погодных условий.

"Такой формат благоустройства допускается, когда из-за неподходящей погоды нет возможности провести качественное постоянное благоустройство после ремонта, проводимого ресурсоснабжающими организациями. Зачастую временно кладётся холодный асфальт, реже – брусчатка. Тем не менее, нужно быстрее восстанавливать благоустройство в постоянном варианте, что сейчас и делают ресурсники", – сказал Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, что благоустройство, которое провели сразу после завершения ремонта сетей, переделают в качественное асфальтовое покрытие, брусчатку, газон и новые зеленые насаждения.

По данным АО "Теплоэнерго" масштабный объём работ по восстановлению благоустройства в постоянном варианте закончился в апреле. На данный момент работы продолжают 10 бригад "Теплоэнерго" и 8 бригад водоканала. 

Вопросы восстановления городского благоустройства находится на постоянном контроле управления административно-технической инспекции. По словам её руководителя Максима Селезнёва, при несвоевременном восстановлении благоустройства в постоянном варианте юридическим лицам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. 

Ранее сообщалось, что более 150 детских площадок восстановили в Нижнем Новгороде в рамках благоустройства.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде на благоустройство в 2025 году претендуют около 40 пространств.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
27 апреля 2024 16:32  [711] Более 150 детских площадок восстановили в Нижнем Новгороде в рамках благоустройства
25 апреля 2024 11:08  [529] Около 300 кубометров воды ежедневно откачивают в Автозаводском районе
22 апреля 2024 16:24  [1575] Территорию вдоль реки Параши благоустроят в Сормове за 68 млн рублей
22 апреля 2024 14:43  [540] Итоги общегородского субботника подвели в Нижнем Новгороде
22 апреля 2024 13:53  [557] Новые лестницы установят в рамках благоустройства Лопатинского оврага
19 апреля 2024 12:43  [507] Памятники приводят в порядок в Нижнем Новгороде после зимы
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph