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Общество

Рейсы "Метеоров" из Нижнего Новгорода до Казани запустят в мае

16 мая 2024 16:52  [5] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Из Нижнего Новгорода в Казань в мае будут запущены рейсы на "Метеорах". Как сообщает судоходная компания "Водолет", до столицы Татарстана судно на подводных крыльях будет ходить с остановками в Козьмодемьянске и Чебоксарах. Благодаря этому, у туристов появится возможность добраться до необходимого пункта назначения и вернуться назад  другим рейсом.

Кроме того, начались продажи билетов на июнь на с "Метеор 120Р" до Ульяновска. Также в скором времени будет открыта навигация судов "Валдай 45Р".

В судоходной компании отметили, что на самые популярные направления "Валдая" на ряде рейсов заранее раскуплены практически все места. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании.

Ранее сообщалось, что первый "Метеор" отправился из Нижнего Новгорода в Ульяновск.

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Теги:
Метеоры Судоходство Туризм
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