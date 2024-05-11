Рейсы "Метеоров" из Нижнего Новгорода до Казани запустят в мае Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Из Нижнего Новгорода в Казань в мае будут запущены рейсы на "Метеорах". Как сообщает судоходная компания "Водолет", до столицы Татарстана судно на подводных крыльях будет ходить с остановками в Козьмодемьянске и Чебоксарах. Благодаря этому, у туристов появится возможность добраться до необходимого пункта назначения и вернуться назад другим рейсом.

Кроме того, начались продажи билетов на июнь на с "Метеор 120Р" до Ульяновска. Также в скором времени будет открыта навигация судов "Валдай 45Р".

В судоходной компании отметили, что на самые популярные направления "Валдая" на ряде рейсов заранее раскуплены практически все места. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании.

Ранее сообщалось, что первый "Метеор" отправился из Нижнего Новгорода в Ульяновск.