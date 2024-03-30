"Водолет" открыл бронирование на рейсы "Метеоров" из Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Бронирование на рейсы судов на подводных крыльях "Метеор 120Р" открылось на маршрут Нижний Новгород — Ульяновск и в обратном направлении на май. Об этом сообщается в группе судоходной компании "Водолет" в соцсети "Вконтакте".

Заявку можно оставить на сайте компании.

"Рейсы из Нижнего Новгорода в Ульяновск будут выполняться три раза в неделю с отправлением в 6:00 по вторникам, четвергам и субботам. В обратном направлении рейсы из Ульяновска "Метеоры" будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям", - пояснили в компании "Водолет".

Это расписание актуально с июня по конец августа.

Ранее сообщалось, что первый с 1995 года "Метеор" прошел по маршруты Нижний Новгород – Чебоксары в октябре 2023 года.

Также 21 октября состоялся первый рейс "Метеора" из Нижнего Новгорода в Казань.