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Общество

Нижегородская Школа креативных индустрий начала набор учащихся

16 мая 2024 17:43  [5] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый набор учащихся стартовал в нижегородской Школе креативных индустрий. Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, первый этап приема документов от подростков в возрасте 12-17 лет продлится до 14 июня.

Приемная кампания в Школу креативных индустрий проходит без вступительных экзаменов и разделена на два этапа. Во время первого этапа кандидаты на поступление должны отправить на адрес электронной почты школы анкету, видеовизитку и другие документы. Короткое видео длительностью не более двух минут, необходимо рассказать о себе, о месте получения дополнительного образования, хобби, интересах и направлении деятельности школы, которое хочется освоить.

Бланки анкеты можно найти на официальном сайте учреждения creative-nn.ru в разделе "Для поступающих".

Второй этап поступления пройдет летом с 18 по 28 июня. В время него соискатели пройдут собеседование с наставниками школы, на котором необходимо будет продемонстрировать свое портфолио творческих достижений. После собеседования законные представители подростков получат рекомендации.

Обучение в Школе креативных индустрий бесплатное и рассчитано на два года. Всего будет набрано 60 человек.

Напомним, что Школа креативных индустрий в Нижнем Новгороде открылась в конце августа 2023 года. Здесь ведется обучение по следующим креативным направлениям: фото и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии. Школа работает под кураторством Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева.

Ранее сообщалось, что Школа креативных индустрий провела в Нижнем Новгороде День открытых дверей.

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Теги:
Креативные индустрии Образование Школы
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