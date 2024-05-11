Нижегородские пенсионеры перевели мошенникам около 2 млн рублей Происшествия

Нижегородские пенсионеры стали жертвами телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 60-летней жительнице Дзержинска позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Пенсионерке сообщили, что с её счетами неизвестные проводят сомнительные операции. Для сохранения сбережений, аферисты убедили потерпевшую перевести денежные средства на "безопасный счет". В итоге женщина потеряла 750 тысяч рублей.

Еще один пенсионер пострадал от действий мошенников. На этот раз в Сарове. 69- летний местный житель обратился в полицию с заявление о хищении у него денежных средств. Мужчине также позвонил неизвестный, который представился посредником валютной биржи и предложил ему заработать на инвестициях.

Пожилой житель Сарова, по указанию лжеброкеров, установил на мобильный телефон приложение для "трейдинга" и начал осуществлять финансовые сделки. Сначала он перевел на инвестиционный счет 100 тысяч рублей несколькими транзакциями, которые прошли успешно, а затем еще 990 тысяч рублей одним переводом. После этого, "сотрудник валютной биржи" сообщил пенсионеру, что произошел сбой и деньги необходимо внести ещё раз. После этого пенсионер понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В общей сложности мужчина потерял 1 090 000 рублей.

По каждому эпизоду возбуждены уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

Ранее сообщалось, что лжесотрудники ЦБ РФ обманули пенсионерку из Арзамаса на 1,8 млн рублей.