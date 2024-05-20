Нижегородские полицейские нашли курьеров-мошенников с ущербом на 6,5 млн рублей Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородские полицейские доказали причастность двоих курьеров к 13 фактам кражи денег у пенсионеров под видом помощи родственникам, попавшим в ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в прошлом году в полицию обратилась нижегородка 1938 года рождения. По словам пенсионерки, ей на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил пожилой нижегородке, что якобы её племянница в результате аварии попала больницу и на лечение необходимо передать деньги.

Пенсионерка передала прибывшему курьеру все свои сбережения в размере 700 тысяч рублей. Через некоторое время она связалась со своей родственницей и узнала, что никакого ДТП не было.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении данного преступления ранее несудимых и безработных мужчин 1998 и 2000 годов рождения. Оба заключены под стражу. Кроме того, следователи установили причастность задержанных к ещё 12 аналогичным преступлениям. Общий материальный ущерб, который был причинён потерпевшим, составил около 6,5 млн рублей.

Выяснилось, что злоумышленники нашли подработку в Интернете. С работодателем они общались онлайн, без заключения договора, все указания получали в мессенджере. Зарплата обвиняемых зависела от суммы, которую они получали у обманутых пенсионеров.

Свою вину задержанные признали. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для принятия решения. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули нижегородца на 2 млн рублей.

Также сообщалось, что лжесотрудники ЦБ РФ обманули пенсионерку из Арзамаса на 1,8 млн рублей.