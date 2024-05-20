Около 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий обучились бережливым технологиям

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Около 5 тысяч работников нижегородских предприятий обучились основному применению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда" с начала его реализации в 2019 году.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, по этому показателю регион входит в ТОП-3 в стране по этому показателю.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, инструменты нацпроекта "Производительность труда" направлены не только повышение производительности, но и на увеличение индивидуальной продуктивности сотрудников компании. После завершения обучения бережливым технологиям сотрудники компаний смогут самостоятельно выдвигать рацпредложения и внедрять их в производственный процесс.
Во время работы на предприятиях эксперты федерального и регионального центров компетенции проводят обучение персонала в организации рабочих мест, грамотному составлению планов и регламентов. Кроме того, эксперты приобщают к основам культуры непрерывных улучшений.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре "Мой бизнес".
Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Национальный проект преследует цель обеспечить 5% ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.
Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия поставили госкомпаниям товаров и услуг на 26 млрд рублей.
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