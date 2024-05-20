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Бизнес

Около 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий обучились бережливым технологиям

20 мая 2024 17:29  [89] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 5 тысяч работников нижегородских предприятий обучились основному применению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда" с начала его реализации в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, по этому показателю регион входит в ТОП-3 в стране по этому показателю.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, инструменты нацпроекта "Производительность труда" направлены не только повышение производительности, но и на увеличение индивидуальной продуктивности сотрудников компании. После завершения обучения бережливым технологиям сотрудники компаний смогут самостоятельно выдвигать рацпредложения и внедрять их в производственный процесс. 

Во время работы на предприятиях эксперты федерального и регионального центров компетенции проводят обучение персонала в организации рабочих мест, грамотному составлению планов и регламентов. Кроме того, эксперты приобщают к основам культуры непрерывных улучшений.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре "Мой бизнес".

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Национальный проект преследует цель обеспечить 5% ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. 

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия поставили госкомпаниям товаров и услуг на 26 млрд рублей.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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