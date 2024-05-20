Почти 150 кубометров мусора собрали на территории возле Ботанического сада ННГУ

Фото:
Порядка 150 кубометров мусора собрали нижегородцы во время субботника, который прошел на дороге вдоль Ботанического сада ННГУ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщат администрация Приокского района.
На уборку территории вышли более 75 человек, включая сотрудников администрации района, учреждений образования и представители подрядных организаций.
В течении дня они собирали бытовой мусор вдоль дороги от Анкудиновского шоссе к Ботаническому саду. Кроме того, участники субботника складировали ветки и крупногабаритный мусор для последующего вывоза.
По словам главы Приокского района Михаила Шатилова, в настоящее время начался вывоз пакетов с мусором и других отходов. Также на указанной территории была ликвидирована небольшая несанкционированная свалка.
Ранее сообщалось, что итоги месячника по благоустройству подвели в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что РЭО напомнил о крупных штрафах за сброс отходов в неположенных местах.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+