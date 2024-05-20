Почти 150 кубометров мусора собрали на территории возле Ботанического сада ННГУ Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Порядка 150 кубометров мусора собрали нижегородцы во время субботника, который прошел на дороге вдоль Ботанического сада ННГУ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщат администрация Приокского района.

На уборку территории вышли более 75 человек, включая сотрудников администрации района, учреждений образования и представители подрядных организаций.

В течении дня они собирали бытовой мусор вдоль дороги от Анкудиновского шоссе к Ботаническому саду. Кроме того, участники субботника складировали ветки и крупногабаритный мусор для последующего вывоза.

По словам главы Приокского района Михаила Шатилова, в настоящее время начался вывоз пакетов с мусором и других отходов. Также на указанной территории была ликвидирована небольшая несанкционированная свалка.

Ранее сообщалось, что итоги месячника по благоустройству подвели в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что РЭО напомнил о крупных штрафах за сброс отходов в неположенных местах.