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Общество

Проект строительства детсада в ЖК "Торпедо" в Нижнем Новгороде прошел госэкпертизу

21 мая 2024 10:38  [84] Общество

Проект строительства детсада в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу. Об этом сообщает на сайте Единого госреестра заключений проектной документации.

Здание дошкольного учреждения будет построено на улице Малоэтажной.

Застройщиком выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода", а проектную документацию подготовили специалисты московского ООО "Эстпромпроект".

Напомним, строительство детсада в ЖК "Торпедо" в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году. Также здесь планируется построить школу.

Также ранее сообщалось, что здание школы в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию до конца года.

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Теги:
Детсады Образование Строительство
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