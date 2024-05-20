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Общество

Нижегородские компании приглашаются к участию в рационализаторском конкурсе

21 мая 2024 12:38  [48] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприятия смогут принять участие во Всероссийском конкурсе массового рационализаторства в рамках национального проекта "Производительность труда. 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, организаторами конкурса являются Минэкономразвития России и Агентство развития навыков и профессий. Конкурс проводится во второй раз. В прошлом году в нем участвовало более 1,5 тысяч рационализаторов из 123 компаний.

Принять участие в конкурсе смогут не только компании-участники нацпроекта "Производительность труда", но и предприятия, которые самостоятельно развивают рационализаторскую деятельность на производстве, а также сотрудники предприятий, которые разрабатывают и внедряют на предприятии рацпредложения.

Победителей выберут в четырех номинациях для компаний. Это "Лучшая компания по массовой эффективности", "Лучшая компания по росту новых авторов", "Лучшая компания по массовой вовлеченности" и "Лучшая компания по массовой продуктивности". Для сотрудников предприятий предусмотрено пять номинаций  - "Лучший рационализатор по количеству рацпредложений", "Лучший рационализатор по экономической эффективности", "Лучший молодой рационализатор (сотрудники до 35 лет)" и "Лучший опытный рационализатор (сотрудники от 55 лет)", а также "Лучший рацорг".

Награждение призеров пройдет осенью в Екатеринбурге в рамках Кубка производительности и рационализации. Конкурсантам вручат сертификаты участников и доступ к обучающим материалам по развитию рационализаторских навыков.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 сентября. Пройти регистрацию и более подробно узнать о мероприятии можно на сайте конкурса.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре "Мой бизнес".

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. 

Ранее сообщалось, что Центр опережающей подготовки откроют в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Производительность труда".

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Теги:
Конкурсы Нацпроект Производительность труда
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