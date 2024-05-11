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Центр опережающей подготовки откроют в Нижегородской области в рамках нацпроекта

17 мая 2024 14:15  [86] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр опережающей подготовки откроется в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Производительность труда". Как сообщает пресс-служба правительства региона, к концу 2024 года в России откроют более 50 таких центров.

Конкурс был организован Агентством развития навыков и профессий вместе с Минэкономразвития России. По словам заместителя министра экономического развития РФ Мурата Керефова, в итоговый список победителей вошло 51 предприятие из 28 регионов России. В их числе АО  "Нижегородский водоканал". В общей сложности на конкурс было подано свыше 155 заявок из 52 регионов страны. Эксперты оценивали актуальность поставленных предприятиями кадровых проблем и уровень вовлеченности команд для их решения.

За полгода эксперты Агентства разработают корпоративные стандарты профессий, проведут аудит рабочих мест, создадут программу подготовки и повышения квалификации. Всего до конца года будут созданы 111 корпоративных центров опережающей подготовки.

Эксперты Агентства развития навыков и профессий передадут свои знания рабочей группе предприятия, которая затем сможет самостоятельно заниматься управлением кадровыми вопросами компании. Кроме того, Центры опережающей подготовки станут базой для создания группы рационализаторов — специалистов, которые ищут более эффективные методы организации работы и предлагают улучшения в производственных процессах для любых сфер.

Более подробную информацию по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Производительность труда"» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты «"Системные меры по повышению производительности труда"» и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".  На территории Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и и услуг.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области уже 262 предприятия являются участниками нацпроекта "Производительность труда".

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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