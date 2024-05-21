ННГУ и Гаванский научно-технологический парк подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Нижегородский Университет Лобачевского и Гаванский научно-технологический парк при Университете информационных технологий (Куба) подписали договор о сотрудничестве на Всероссийской конференции "ЦИПР-2024".

Как сообщает пресс-служба нижегородского вуза, учебные заведения будут сотрудничать в области образования и науки.

Договор, который подписали ректор ННГУ Олег Трофимов и вице-президент Гаванского научно-технологического парка Эктор Родригес Фигередо, предполагает обмен студентами, научными и педагогическими работниками. Также планируются совместные публикации в научных изданиях, организация совместных конференций, семинаров и научных встреч.

Ректор ННГУ Олег Трофимов уточнил, что сотрудничество с кубинскими партнёрами началось в 2017 году. Тогда было заключено рамочное соглашение с кубинским Университетом информационных наук, на территории которого действует Научно-технологический парк Гаваны,

"Подписанное сегодня соглашение с Технопарком Гаваны наполнит наше взаимодействие конкретным содержанием в сфере инновационной и научно-исследовательской деятельности, расширит наши возможности и создаст новое пространство для развития инноваций и технологий в наших странах", - сказал Олег Трофимов.

Напомним, ранее сообщалось, что ННГУ и Аньхойский университет будут обмениваться студентами в рамках сотрудничества.

Кроме того, ранее сообщалось, что Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского подписал трёхстороннее соглашение о научном и образовательном сотрудничестве.